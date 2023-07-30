Оля Полякова через полтора года доехала в Италию на детокс: чем кормят певицу
После выступления на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (Латвия) Оля Полякова не без приключений долетела в Италию. Компанию артистке составила ее 18-летняя дочь Маша. Исполнительница хита "Королева ночи" прибыла в элитную курортную гостиницу неподалеку от Рима, куда приобрела путевку еще до начала полномасштабной войны.
Об этом Полякова рассказала в своих Instastories.
Звездный отдых
Оказывается, 26 февраля 2022 года Полякова планировала заселиться в комплексе Palazzo Fiuggi, где у нее был запланирован детокс. Впрочем, из-за начала полномасштабной войны все планы певицы, как и миллионы украинцев, были разрушены.
"И вот наконец-то я могу поехать туда, где все было оплачено еще до войны. Еще в нагрузку к себе вышло взять Маруську. Так что мы на детокс программе. Будем худеть, заниматься йогой, будем показывать вам эту красивую клинику", — рассказала подписчикам Оля.
Полякова с дочерью уже начали детокс-программу. Певица показала небольшие порции еды, которыми их накормили в первый день программы. Кальмары и зелёный суп пюре понравился артистке. Чего нельзя сказать о впечатлениях Маши. Полякова отметила, что одним из правил детоксикации является тщательное пережевывание пищи. Чем она занималась на камеру.
Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова представила собственную певческую куклу. Также мы рассказывали, что Полякова рассказала о своей куме, которая служит в ВСУ.