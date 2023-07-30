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Оля Полякова через полтора года доехала в Италию на детокс: чем кормят певицу

30 июля 2023 17:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Оля Полякова через полтора года доехала в Италию на детокс: чем кормят певицу
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После выступления на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (Латвия) Оля Полякова не без приключений долетела в Италию. Компанию артистке составила ее 18-летняя дочь Маша. Исполнительница хита "Королева ночи" прибыла в элитную курортную гостиницу неподалеку от Рима, куда приобрела путевку еще до начала полномасштабной войны.

Об этом Полякова рассказала в своих Instastories.

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Оказывается, 26 февраля 2022 года Полякова планировала заселиться в комплексе Palazzo Fiuggi, где у нее был запланирован детокс. Впрочем, из-за начала полномасштабной войны все планы певицы, как и миллионы украинцев, были разрушены.

"И вот наконец-то я могу поехать туда, где все было оплачено еще до войны. Еще в нагрузку к себе вышло взять Маруську. Так что мы на детокс программе. Будем худеть, заниматься йогой, будем показывать вам эту красивую клинику", — рассказала подписчикам Оля.

Комплекс, где остановилась звездная семья. Фото: Instagram/palazzofiuggi

Полякова с дочерью уже начали детокс-программу. Певица показала небольшие порции еды, которыми их накормили в первый день программы. Кальмары и зелёный суп пюре понравился артистке. Чего нельзя сказать о впечатлениях Маши. Полякова отметила, что одним из правил детоксикации является тщательное пережевывание пищи. Чем она занималась на камеру.

Певица Оля Полякова. Скриншот: Instagram/polyakovamusic
Дочь Оли Поляковой, Маша. Скриншоты: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова представила собственную певческую куклу. Также мы рассказывали, что Полякова рассказала о своей куме, которая служит в ВСУ.

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