Оля Полякова возглавит украинскую колонну на Прайде в Лондоне

Певица Оля Полякова. Фото: Менеджмент артиста

Оля Полякова 1 июля примет участие в праздничном шествии Pride in London, которое проходит 51 год подряд в самом центре Лондона. Певица возглавит украинскую колонну, чтобы еще раз напомнить международному сообществу о войне в Украине.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Защитить мир любви от тьмы диктатуры

По мнению Поляковой, сейчас наша страна борется за свободу и ценность каждого украинца. К тому же, войне безразличны пол, сексуальная ориентация или цвет глаз.

"На передовой победу одерживают также военные ЛГБТИК+, права которых до сих пор не урегулированы законодательно в вопросах узаконения отношений, заботы о партнере, их общем имуществе, детях…Защитить законно незащищенных от атак и травли, от преступлений на почве ненависти — это путь цивилизованной страны, который мы еще должны пройти", — говорит певица.

По совам Оли, Украина уже ощутимо отличается от государства-агрессора, где идеология страны человеконенавистническая к своим же согражданам, где права человека — фикция.

"Украина — это уже часть прогрессивного мира, независимо от того, как быстро мы выигрываем эту войну. Поэтому сегодня мы должны четко подчеркивать, что нас, украинцев, объединяет, а не разделяет. А объединяют нас стремление к свободе, безопасности и равноправию всех. Мы здесь, чтобы защитить мир свободы и любви от тьмы диктатуры, брутальной силы и лжи!", — комментирует свое участие в Прайде певица.

Прайд в Лондоне организаторы считают особо важной политической площадкой, учитывая прочные партнерские отношения Украины и Великобритании, а также значительные свершения в сфере защиты прав человека, завоеванные украинцами в последние годы.

Недавно певец MELOVIN покинул съемки юмористического шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Причиной стали неудачные шутки о ЛГБТ-сообществе стендап-комиков.

Юмористы отметили, что не все шутки на шоу "заходят", ведь часть шоу — это всегда импровизация. Перед съемкой они спросили у MELOVIN, есть ли какие-нибудь темы табу. На что получили ответ "нет".