Скандал з MELOVIN: стендап-коміки прокоментували свої невдалі жарти

Співак MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Напередодні співaк MELOVIN залишив зйомки гумористичного шоу "Біогрaфія" в одному з київських клубів. Причиною стали невдалі жарти про ЛГБТ-спільноту стендап-коміків. Після заяви артиста в соцмережах свою відповідь опублікували й гумористи.

Відповідний допис з’явився на їхній сторінці в Instagram.

Читайте також:

Що відповіли стендап-коміки

Гумористи зазначили, що не всі жарти на шоу "заходять", адже частина шоу — це завжди імпровізація. Перед зйомкою вони запитали у MELOVIN, чи є якісь теми табу. На що отримали відповідь "ні".

За словами стендап-коміків, уже на сцені співак побачив папірці із жартами і міг прочитати якусь їх частину. Якихось претензій чи застережень вони не почули.

"Ми приносимо вибачення всім, кого заділа ця ситуація. Ми розуміємо, що подібні жарти негативно впливають на ЛГБТ-спільноту", — заявили гумористи.

Коміки запропонували MELOVIN зробити спільний стрім, де буде публічне обговорення щодо стендапів та жартів на подібні теми. До цієї ініціативи MELOVIN поставився скептично. Ба більше — співак зауважив, що один зі стендаперів продовжує підтримувати гомофобні висловлювання.

Реакція MELOVIN на вибачення гумористів. Скриншот: Instagram/standup.ua_

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку фільму "Диво-жінка", ізраїльську акторку та модель Галь Гадот захейтили у соцмережах через відвідування ЛГБТ-прайду. Також ми розповідали, що відомий український дизайнер зробив камінгаут.