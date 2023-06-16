Война в Украине: Оля Полякова объявила щедрую награду за копняка Баскову и Лепсу

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова замотивировала подписчиков отвесить пинок Баскову и Лепсу. Так звезда отреагировала на новость о том, что российские артисты будут платить миллион рублей за подобную технику ВСУ.

На странице в Instagram Полякова объявила награду за "теплый прием" артистам-путинистам:

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Хорошее предложение

Полякова сказала, что не верит в финансовые возможности российских артистов. Поэтому она, в отличие от них, предлагает настоящие деньги.

"Хочу предложить вам то, что реально. За пинки Коле Баскову и за плевок в морду Лепсу — даю тысячу долларов сразу на карту. Снимаете на видео — или как плюете в морду одному, или как даете под зад другому. Неважно кому и что. А если еще к этому добавить "Слава Украине" — то две", — комментирует видео Полякова.

Украинцы сразу с энтузиазмом восприняли новый челлендж от певицы. Шоумен Андрей Бедняков и модель Мила Кузнецова также откликнулись на предложение:

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic/

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic/

Напомним, российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.

Ранее стало известно, что российский актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе.