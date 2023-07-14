Оля Полякова планирует засудить украинское СМИ за позорную новость о ее старшей дочери

Певица Оля Полякова. Скриншот: YouTube

Певица Оля Полякова провела онлайн-тренировку со старшей дочерью Машей и инструктором Сергеем Шереметом. Артистка опубликовала видео для подписчиков, чтобы те смогли сохранить спортивные советы. Впрочем, 18-летнюю Машу в комментариях захейтили, а одно из онлайн-медиа написало непрофессиональную статью на эту тему, в которой высмеяло фигуру звездной дочери. Оля Полякова намерена засудить издание.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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Статья под названием "Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться" возмутила певицу. Редакция издания "Главред" удалила материал, но терпение артистки лопнуло. Автор статьи непрофессионально высказал свое мнение по поводу внешнего вида Маши Поляковой во время тренировки.

Фигуру молодой девушки сравнивают с маминой, расписывают отдельные части тела, вспоминают о целлюлите, и в целом сложно поверить, что такой материал вышел в большом онлайн медиа. Оля Полякова планирует засудить онлайн-издание.

"За границей вас бы стерли просто, отменили и стянули бы много миллионов евро! В современном мире бодишейминг любого человека, особенно детей, сильно наказывается. И я вас накажу! Сколько бы это ни тянулось и сколько бы это мне ни стоило. Докажу это до конца! Я прямо сейчас обращаюсь в суд, чтобы доказать, что в свободной стране бодишейминг абсолютно неприемлем", — заявила Полякова.

Маша Полякова в своих соцсетях не прокомментировала выпады в свою сторону со стороны СМИ. Это не в первый раз, когда ее фигуру сравнивают с маминой. Девушка нарывалась на хейт после того, как Оля Полякова публиковала общие фото с дочерью на пляже в купальниках.

Оля и Маша Поляковы на пляже. Фото: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы рассказывали, как Полякова сбрасывает лишние килограммы. Также мы писали, что Полякова спускалась на концерт Бейонсе и заподозрила ее в плагиате.