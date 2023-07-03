Полякова захворіла на COVID-19: де зараз співачка та який в неї стан здоров'я

Співачка Оля Полякова на прайді в Лондоні. Фото: менеджмент артистки

Напередодні співачка Оля Полякова відіграла два концерти у Польщі та очолила українську делегацію на прайді в Лондоні. Пізніше в сторіз артистка повідомила підписникам, що вона захворіла. Виконавиця хіта "Королева ночі" накупила в Лондоні медикаментів на кругленьку суму та зробила тест на COVID-19. Він виявився позитивним.

Відповідні відео з’явились в сторіз Полякової в Instagram.

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Співачка показала на камеру тест з двома смужками та зауважила, що скасувала всі плани. Скільки саме перебуватиме на карантині, артистка не повідомила.

"Хворіти в Лондоні, лежати в номері, дуже дорого. Конура собача (показує невеликий готельний номер. — Ред.) коштує майже 500 фунтів стерлінгів (23300 грн. — Ред.). Уявляєте собі", — розповіла Полякова.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Полякова не планує продовжувати перебування в готелі. Співачка повідомила, що збирає свої речі та їде до матері, яка зараз живе на південному узбережжі Великої Британії, місті Саутгемптон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова сходила на концерт Бейонсе та запідозрила американську артистку у плагіаті. Також ми розповідали, що попкоролеву Мадонну виписали з лікарні, де вона була в реанімації.