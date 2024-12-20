Оля Полякова показала отдых с дочерьми в Буковеле - фото

Оля Полякова похвасталась отдыхом с дочерьми в Буковеле
Певица Оля Полякова вместе со своими дочерьми — 19-летней Машей и 13-летней Алисой отправилась на отдых. Звездная семья решила прокатиться на лыжах в Буковеле.
Кадрами из отпуска певица поделилась в Instagram.
Оля Полякова с дочками отдыхает в Буковеле
В канун новогодних праздников исполнительница решила провести время с дочерьми на горнолыжном курорте.
В своем блоге Полякова показала, как вместе с девушками поднимаются на подъемнике, одетые в лыжные комбинезоны и со специальным снаряжением для покорения снежных склонов.
"Мы в Буковеле. Снег есть, люди есть, ТЦК, говорят, тоже есть", — сообщила певица.
Также артистка с дочками попыталась покорить горы не только днем, но и вечером.
Кроме катания на лыжах, Полякова вместе с Машей и Алисой успела повторить популярный в соцсетях танец под песню Влада Дарвина "Три сестри". Видео певица и ее дочери записали на фоне заснеженных горных пейзажей.
@polyakova_olya
3 красавицы!!!♬ оригинальный звук – Влад Дарвин
Ранее Оля Полякова показала, как выглядела в начале карьеры и ошеломила результатами похудения.
Также дочь певицы показалась в нежных объятиях своего бойфренда.
Читайте Новини.LIVE!