Оля Полякова показала отдых с дочерьми в Буковеле - фото

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова вместе со своими дочерьми — 19-летней Машей и 13-летней Алисой отправилась на отдых. Звездная семья решила прокатиться на лыжах в Буковеле.

Кадрами из отпуска певица поделилась в Instagram.

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В канун новогодних праздников исполнительница решила провести время с дочерьми на горнолыжном курорте.

В своем блоге Полякова показала, как вместе с девушками поднимаются на подъемнике, одетые в лыжные комбинезоны и со специальным снаряжением для покорения снежных склонов.

Алиса Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Мы в Буковеле. Снег есть, люди есть, ТЦК, говорят, тоже есть", — сообщила певица.

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также артистка с дочками попыталась покорить горы не только днем, но и вечером.

Оля Полякова показала вечерний Буковель. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме катания на лыжах, Полякова вместе с Машей и Алисой успела повторить популярный в соцсетях танец под песню Влада Дарвина "Три сестри". Видео певица и ее дочери записали на фоне заснеженных горных пейзажей.

Ранее Оля Полякова показала, как выглядела в начале карьеры и ошеломила результатами похудения.

Также дочь певицы показалась в нежных объятиях своего бойфренда.