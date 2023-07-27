Оля Полякова рассказала о своей куме, которая служит в ВСУ
Певица Оля Полякова поздравила свою куму, крестную мать младшей дочери Алисы, с днем рождения. С первых дней полномасштабной войны женщина помогала силам ТРО, военным, гражданским, а сейчас защищает нашу страну от оккупантов в рядах ВСУ.
Соответствующий пост появился в Instagram Поляковой.
Героическая кума певицы
Крестную мать Алисы зовут Светлана Легкая. По словам Поляковой, ее подруга всегда хотела спасать мир и людей. В мирное время она приходила на помощь тем, кто в ней нуждался, решала вопросы, которые никто не мог, а чаще и не хотел. Певица с друзьями по-доброму шутила над Светланой, мол, она всегда найдет проблемы, которые нужно героически решать.
Но когда на нашу землю пришла полномасштабная война, Светлана, по словам Поляковой, открылась в полной мере. С первых часов войны сделала из своего офиса бомбоубежище и волонтерский центр. Женщина принимала 300 человек в сутки, кормила всю терроборону одного из центральных районов столицы, искала бронежилеты, лекарства и возила их под пулями в Бородянку, Бучу и Ирпень.
"После деоккупации ее там каждая бабушка знает! Потому что возила им продукты каждый день. А теперь она военная ВСУ, и ездит на восток, в более ожесточенные места, и гоняет машины самостоятельно на фронт со всей Европы, и помогает. И уже мы не шутим, а восхищаемся этой маленькой 40 килограммовой смелой девочкой! Пусть Светуля тебя Бог бережет! Спасибо тебе за все! Люблю тебя безгранично", — написала Оля и опубликовала общие фото.
Полякова отметила, что все желающие могут поздравить ее родственницу донатом для фонда Светланы. Все собранные средства пойдут на нужды военных.
Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова планирует засудить украинское СМИ за позорную новость о ее старшей дочери. Также Полякова прокомментировала визит на прайд в Лондоне.