Оля Полякова рассказала о своей куме, которая служит в ВСУ

Оля Полякова и Светлана Легкая. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова поздравила свою куму, крестную мать младшей дочери Алисы, с днем рождения. С первых дней полномасштабной войны женщина помогала силам ТРО, военным, гражданским, а сейчас защищает нашу страну от оккупантов в рядах ВСУ.

Соответствующий пост появился в Instagram Поляковой.

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Крестную мать Алисы зовут Светлана Легкая. По словам Поляковой, ее подруга всегда хотела спасать мир и людей. В мирное время она приходила на помощь тем, кто в ней нуждался, решала вопросы, которые никто не мог, а чаще и не хотел. Певица с друзьями по-доброму шутила над Светланой, мол, она всегда найдет проблемы, которые нужно героически решать.

Светлана Легкая и младшая дочь Оли Поляковой, Алиса. Фото: Instagram/polyakovamusic

Но когда на нашу землю пришла полномасштабная война, Светлана, по словам Поляковой, открылась в полной мере. С первых часов войны сделала из своего офиса бомбоубежище и волонтерский центр. Женщина принимала 300 человек в сутки, кормила всю терроборону одного из центральных районов столицы, искала бронежилеты, лекарства и возила их под пулями в Бородянку, Бучу и Ирпень.

"После деоккупации ее там каждая бабушка знает! Потому что возила им продукты каждый день. А теперь она военная ВСУ, и ездит на восток, в более ожесточенные места, и гоняет машины самостоятельно на фронт со всей Европы, и помогает. И уже мы не шутим, а восхищаемся этой маленькой 40 килограммовой смелой девочкой! Пусть Светуля тебя Бог бережет! Спасибо тебе за все! Люблю тебя безгранично", — написала Оля и опубликовала общие фото.

Оля Полякова и Светлана Легкая до полномасштабной войны. Фото: Instagram/polyakovamusic

Полякова отметила, что все желающие могут поздравить ее родственницу донатом для фонда Светланы. Все собранные средства пойдут на нужды военных.

Защитница Украины Светлана Легкая. Фото: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова планирует засудить украинское СМИ за позорную новость о ее старшей дочери. Также Полякова прокомментировала визит на прайд в Лондоне.