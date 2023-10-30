Какой самый гонорар получала Полякова — речь идет о сотнях тысяч долларов

Украинская певица Оля Полякова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и актриса Оля Полякова дала честное интервью, в котором рассказала о своей работе, семье и секретах красоты. В частности, одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса откровенно рассказала, какую наибольшую сумму денег она получала во время корпоративов.

О своем самом большом гонораре Оля Полякова рассказала во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Оля Полякова вспомнила, что получила очень большую сумму денег именно во время новогоднего корпоратива у очень известного человека. Она объяснила, какую роль она должна была выполнять на этом мероприятии и какую сумму гонорара получила.

"У меня была очень большая сумма, это был Новый год, перед войной. Я должна была у очень известного человека выступать. И я должна была не только петь, но и вести эту вечеринку, поскольку это была новогодняя. Это был двойной-двойной гонорар", — отметила Оля Полякова.

Украинская артистка Оля Полякова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, украинской артистке пришлось отдать этот гонорар по одной очень важной причине, которая произошла у нее накануне вечеринки. Более того, когда Оля отдавала эти деньги, у нее даже на глазах появились слезы. Она призналась, была ли это сумма в 100 тысяч долларов.

"Было, но проблема в том, что я заболела коронавирусом, дорогие мои. И я, когда отдавала этот гонорар, я рыдала, я просто рыдала. Это был зашквар", — вспоминает украинская исполнительница.

Гонорар на свадьбе во Львовской области

Недавно украинская артистка выступила на громкой свадьбе экс-прокурора и бывшей работницы ГБР во Львовской области. В сети рассказали, что за свое выступление Оля Полякова якобы получила 25 тысяч долларов, а на концерте 26 октября она объяснила, куда потратила эти деньги.

Выступление Оли Поляковой на свадьбе во Львовской области. Фото: скриншот из Twitter

Во время своего выступления певица позвала на сцену руководительницу благотворительного фонда "Светлый" Светлану Легкую, через которую передала медикам одной роты эвакуационный реанимобиль. Она отметила, что это ей удалось приобрести с помощью собственных гонораров, возможно, речь идет и о деньгах с выступления на свадьбе.

"Мне это все удалось благодаря вашей поддержке, моим выступлениям и каждому приобретенному билету на мои концерты. Я невероятно вам благодарна за это! Все будет Украина!" — подписала свою публикацию в Instagram Оля Полякова.

Певица Оля Полякова с руководительницей благотворительного фонда на своем концерте в Киеве. Фото: скриншот из Instagram

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