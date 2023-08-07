Полякову похвалили за исполнение гимна Украину, а Джамалу снова захейтили

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Накануне певица Оля Полякова исполнила гимн Украины в аранжировке Дмитрия Саратского на благотворительном матче футбольного клуба "Шахтер" с английской командой "Тоттенхэм" в Лондоне. Пользователи соцсетей не прошли мимо и высказались по этому поводу в комментариях под видео.

Соответствующий пост появился в соцсетях Поляковой.

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Обсуждение в комментариях

Некоторые пользователи соцсетей заметили, что пение Поляковой чуть не совпадало с музыкой. Впрочем, в отличие от победительницы "Евровидения-2016" Джамалы, накануне певшей гимн Украины в Лондоне, но на благотворительном футбольном матче Game4Ukraine, Оля не импровизировала с музыкой и вокальной подачей.

Самое плохое может быть для вокалистов, это то, когда ты не слышишь музыку и голос не совпадает с ней. Но так как Оля спела, можно об этом не думать. Какая у нас отличная певчая нация!

Это невероятное исполнение, до мурашек по всему телу. Браво

Спасибо, Оля, что не осквернили наш государственный гимн, как сделали это другие, чтобы просто выделиться. Очень хорошо

Гораздо лучше, чем Джамала.

Исполнение гимна от Джамалы

39-летняя уроженка Крыма исполнила гимн Украины в собственной интерпретации. Музыка напоминала крымско-татарские мотивы из недавнего нового альбома Джамалы. Выступление певицы, как и сам матч, транслировалось 25 каналами на многомиллионную аудиторию.

Напомним, ранее мы писали, что 18-летняя дочь Поляковой показала себя и певицу в старости. Также мы рассказывали, что Полякова через полтора года доехала в Италию на детокс: чем кормили певицу.