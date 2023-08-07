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Полякову похвалили за исполнение гимна Украину, а Джамалу снова захейтили

7 августа 2023 07:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полякову похвалили за исполнение гимна Украину, а Джамалу снова захейтили
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица Оля Полякова исполнила гимн Украины в аранжировке Дмитрия Саратского на благотворительном матче футбольного клуба "Шахтер" с английской командой "Тоттенхэм" в Лондоне. Пользователи соцсетей не прошли мимо и высказались по этому поводу в комментариях под видео.

Соответствующий пост появился в соцсетях Поляковой.

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Обсуждение в комментариях

Некоторые пользователи соцсетей заметили, что пение Поляковой чуть не совпадало с музыкой. Впрочем, в отличие от победительницы "Евровидения-2016" Джамалы, накануне певшей гимн Украины в Лондоне, но на благотворительном футбольном матче Game4Ukraine, Оля не импровизировала с музыкой и вокальной подачей.

  • Самое плохое может быть для вокалистов, это то, когда ты не слышишь музыку и голос не совпадает с ней. Но так как Оля спела, можно об этом не думать. Какая у нас отличная певчая нация!
  • Это невероятное исполнение, до мурашек по всему телу. Браво
  • Спасибо, Оля, что не осквернили наш государственный гимн, как сделали это другие, чтобы просто выделиться. Очень хорошо
  • Гораздо лучше, чем Джамала.

Исполнение гимна от Джамалы

39-летняя уроженка Крыма исполнила гимн Украины в собственной интерпретации. Музыка напоминала крымско-татарские мотивы из недавнего нового альбома Джамалы. Выступление певицы, как и сам матч, транслировалось 25 каналами на многомиллионную аудиторию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее мы писали, что 18-летняя дочь Поляковой показала себя и певицу в старости. Также мы рассказывали, что Полякова через полтора года доехала в Италию на детокс: чем кормили певицу.

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