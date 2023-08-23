Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент звезды.

Певица Оля Полякова выступила на грандиозном фестивале "Амбасадор детства" в Луцке. 7 тысяч зрителей собрались на исторической локации — Замке Любарта, чтобы поддержать социальную и психологическую адаптацию детей.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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Главный хедлайнер фестиваля

Мероприятие уже во второй раз состоялось в самом сердце Волыни. Все дети имели возможность бесплатно попасть в игровые зоны, площадки мастерклассы и фудкорты. Ведущими праздника стали Тимур Мирошниченко и певица ESPHYR, а главными хедлайнерами мероприятия — Оля Полякова и POSITIFF.

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент звезды.

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент звезды.

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент звезды.

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент звезды.

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент звезды.

Яркое выступление и мощный вокал Поляковой произвели настоящий фурор среди присутствующих, а искреннее общение с аудиторией не оставило ни одного равнодушным:

"Дети, я желаю вам, чтобы вы никогда не забывали, что вы — украинцы. Чтобы никто и никогда не смог у вас забрать ваше достоинство, ваш язык и национальность. Сегодня быть украинцем очень почетно. Мы действительно очень смелая нация. На нашу судьбу выпало несчастье — война. Дети не должны этого всего видеть, поэтому я очень хочу, чтобы как можно скорее пришел мир, а главное — наша победа", — обратилась Оля Полякова к собравшимся и добавила, что верит, что у наших детей получится построить лучшую страну в мире.

После начала полномасштабного вторжения Полякова полностью отказалась от русскоговорящего репертуара. Во время выступления в Луцке артистка обратилась к зрителям с важным месседжем.

"Я счастлива, что у меня есть возможность петь на своем языке. До войны я не понимала, какая это важная вещь — язык. Язык — это наша самоидентификация. Чтобы люди не спрашивали за границей: "You are Russians?". Нет, мы — украинцы", — подчеркнула артистка.

Перед многотысячной аудиторией Полякова исполнила свои мощные хиты: "Вишні", "Танцюю, як в останній раз", "Номер один", украиноязычные "Шльопки" та "Ей, секундочку". Также со сцены прозвучала эмоциональная песня "Дякую", посвященная героям, защищающим Украину.

"Я благодарю наши ВСУ, волонтеров, медиков, работников всех служб, которые исправляют то, что рашистские твари делали с нами зимой, ударяя по свету, воде, отоплению. Очень хорошие слова сказал Михаил Дианов, который был у меня на концерте. Он поблагодарил гражданских, и люди очень удивились этому. Но Михаил сказал, что сегодня нет людей, которые не приносят пользы. Все люди что-то делают, чтобы приближать нашу победу. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Мы обязательно победим", — сказала артистка вспоминая слова своего друга, защитника Мариуполя Михаила Дианова.

Напомним, старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария активно ведет свою страницу в социальной сети. В этот раз девушка порадовала фолловеров редким фото с младшей сестрой Алисой.

Ранее Оля Полякова сказала, что планирует судиться с украинским СМИ за оскорбительную новость о ее старшей дочери.