Оля Полякова трогательно поздравила с днем рождения защитника "Азовстали", которого знает лично

Певица Оля Полякова и Герой Украины Михаил Дианов. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова поздравила защитника "Азовстали", Героя Украины Михаила Дианова с днем рождения. Ему исполнилось 43 года.

В своем Instagram Полякова опубликовала общие фото и написала трогательные пожелания.

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Между Олей и Михаилом сложилось плодотворное сотрудничество в рамках благотворительных проектов. Так, например, недавно защитник Украины проникся инициативой и решил поддержать Полякову и детей, которыми она занимается в рамках инициативы "Детство без войны". Это крупнейший централизованный проект детской эвакуации из Украины во время полномасштабного вторжения.

Тогда Дианов из личных денег, задонативших ему на лечение, сделал перерасчет на помощь украинским детям в размере 400 тысяч гривен.

"Мишечка, дорогой! С днем рождения! Какое счастье, что мы встретились, наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать нуждающихся в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Слава Богу, ты жив и свободен, будь здоров и счастлив!!! Люблю", — написала Оля Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова и защитник "Азовстали" Дианов посетили реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ". Также мы рассказывали, в каких условиях живет младшая дочь Поляковой в Англии и кто за ней ухаживает.