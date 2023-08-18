Оля Цибульская эмоционально обратилась к Олегу Скрипке – осудила слова про феминизм

Оля Цибульская эмоционально отреагировала на слова Олега Скрипки про феминизм
Известная украинская исполнительница Оля Цибульская резко обратилась к музыканту и фронтмену группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке. Артистка раскритиковала своего коллегу по сцене за то, как он высказался о женщинах и феминизме.
Видеообращение Оля Цибульская разместила на своей странице в Instagram.
Публикация Оли Цибульской
Украинская певица очень удивлена тем, что Олег Скрипка высказался о том, что в социальной сети Instagram много невоспитанных девушек. По мнению Оли Цибульской, все женщины рождены не для того, чтобы делать все для мужчин.
Она считает, что каждый взрослый сам должен решать, кем он хочет быть в жизни. Оля Цибульская отметила, что плохим воспитанием является то, что человек не понимает важных и простых вещей в жизни.
"Уважаемый Олег Юрьевич! Обращается к вам Ольга Павловна из Instagram. Вы говорили, что именно здесь водятся эти "неправильные женщины, в которых хочется откопать золотое". Я поняла еще в детстве, что я, как девочка, как женщина, родилась не только для того, чтобы менеджерить дома мужчину и ухаживать за ним. Это право взрослого сознательного человека решать, как он хочет жить свою жизнь. Иерархии по гендеру в нормальной среде в обществе не существует", — гневно выразилась украинская певица.
Также она отметила, что женщину не нужно воспитывать, а феминизм — это о любви и уважении.
"Женщина — не существо для воспитания! Феминизм — это не о презрении к мужчинам! Это о любви к себе и уважении всех, кто понимает, что никакой иерархии по статье быть не может! Нигде!", — также отметила украинская певица.
Заявление Олега Скрипки
Недавно солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался касательно всех женщин. В частности, он сравнил украинских и европейских женщин, рассказав о том, каковы они. Артист также поднял тему феминизма, отметив, что это "женский эгоизм".
"Украинские женщины — они хозяйственные, умные. Они дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины — они феминистические, а феминизм — это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", — утверждал Олег Скрипка.
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