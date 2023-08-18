Оля Цибульская эмоционально обратилась к Олегу Скрипке – осудила слова про феминизм

Украинская певица Оля Цибульская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница Оля Цибульская резко обратилась к музыканту и фронтмену группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке. Артистка раскритиковала своего коллегу по сцене за то, как он высказался о женщинах и феминизме.

Видеообращение Оля Цибульская разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация Оли Цибульской

Украинская певица очень удивлена тем, что Олег Скрипка высказался о том, что в социальной сети Instagram много невоспитанных девушек. По мнению Оли Цибульской, все женщины рождены не для того, чтобы делать все для мужчин.

Публикация украинской певицы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram

Она считает, что каждый взрослый сам должен решать, кем он хочет быть в жизни. Оля Цибульская отметила, что плохим воспитанием является то, что человек не понимает важных и простых вещей в жизни.

"Уважаемый Олег Юрьевич! Обращается к вам Ольга Павловна из Instagram. Вы говорили, что именно здесь водятся эти "неправильные женщины, в которых хочется откопать золотое". Я поняла еще в детстве, что я, как девочка, как женщина, родилась не только для того, чтобы менеджерить дома мужчину и ухаживать за ним. Это право взрослого сознательного человека решать, как он хочет жить свою жизнь. Иерархии по гендеру в нормальной среде в обществе не существует", — гневно выразилась украинская певица.

Также она отметила, что женщину не нужно воспитывать, а феминизм — это о любви и уважении.

"Женщина — не существо для воспитания! Феминизм — это не о презрении к мужчинам! Это о любви к себе и уважении всех, кто понимает, что никакой иерархии по статье быть не может! Нигде!", — также отметила украинская певица.

Заявление Олега Скрипки

Недавно солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался касательно всех женщин. В частности, он сравнил украинских и европейских женщин, рассказав о том, каковы они. Артист также поднял тему феминизма, отметив, что это "женский эгоизм".

"Украинские женщины — они хозяйственные, умные. Они дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины — они феминистические, а феминизм — это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", — утверждал Олег Скрипка.

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