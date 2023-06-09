Оля Цибульська розповіла, чому у її райдері немає алкоголю

Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Співачка Оля Цибульська уважно ставиться до свого здоров'я. Навіть після концерту артистка обирає масаж, а не алкоголь.

Про це Оля розповіла у своєму Instagram.

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Оля Цибульска зізнається, що її райдер дивував орагнізаторів концертів, адже дуже відрізнявся від тих, що мають її зіркові колеги.

"На початку моєї кар'єри організатори переглядали мої райдери і завжди дивувалися, чому у мене в райдері немає алкоголю. Я після концерту, коли втомилася і треба відновитися, завжди просила свою команду шукати мені на місці масажистів. І я теж вам дуже раджу. Це класне відчуття, тактильне, якого нам не вистачає особливо зараз, і просто здорова штука", — розповіла артистка.

Раніше Цибульська поділилася, що довго мала комплекси стосовно своєї зовнішності. Спочатку вона була не завдоволена власним пресом, потім бюстом. Але з віком навчилася приймати своєї тіло з вдячністю.

Нагадаємо, алкоголь довів відомого актора до ДТП. На початку квітня, у Шевченківському суді (місто Київ) обрали запобіжний захід щодо причетності актора Остапа Ступки у ДТП, яке той влаштував в стані алкогольного сп’яніння. Зірка кінематографу перебував два місяці під нічним домашнім арештом.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук презентував власне YouTube-шоу "Мекнув — питайте". В ньому зіркові гості відповідають на різні запитання. Якщо якесь вони бажають пропустити, їм доведеться випити алкогольний напій.