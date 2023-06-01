Оля Цибульська розповіла, що змінило її ставлення до власного тіла

Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Співачка Оля Цибульська відверта зі своїми фоловерами. Зірка не приховує своїх переживань та зізнається у минулих помилках.

Пост, де розмірковує, як змінилося її ставлення до власного тіла співачка виклала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Живу так як хочеться

Артистка зізнається, що тільки з віком полюбила власне тіло.

"Хто ти сьогодні? Вогонь Вода, Земля чи Повітря? Мені довго не подобався мій ніс, потім — місце де мав би бути прес, потім бюст. Потім нарешті виріс мозок.

Сьогодні я люблю себе різною: красивою — чи на любителя, з зачіскою — і навіть без, в настрої, в агонії, в щасті і в депресії. Щодня прокидаюсь і слухаю: яка стихія сьогодні в серці? Потім хапаю світ за бороду і граюсь з ним як дитя. Я — жінка. Я — ловець щастя. Бо живу не так як треба, а так як хочеться!" — підписала фото у яскравому вбранні співачка.

До речі, співачка Анастасія Приходько раніше заявляла, що не соромиться бути справжньою та пишається своїм тілом після народження дітей.

"Бог створив жінку до появи глянцю, лайків, подіуму, сцени! Він створив жінку, щоб вона могла подарувати життя! І кожна жінка має пишатися кожною клітиною свого тіла, яке допомогло виносити та народити нову людину! Мої досягнення стоять за моєю спиною! Три чудові дитини! Два синочки та лапачка донька!" — розповіла зірка.

Нагадаємо, сексистський скандал зі співаком Іво Бобулом став чи не найобговорюванішою новиною в українському шоу-бізнесі. 69-річний артист висловився щодо сучасних жінок та засудив спосіб життя, який веде інтерв'юерка Емма Антонюк. Більшість користувачів соцмереж засудили Бобула. Втім, деякі колеги по шоу-бізу не оцінили професіоналізм Емми.

Раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.