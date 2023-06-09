Оля Цыбульская рассказала, почему у ее райдера нет алкоголя

Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/?hl=ru

Певица Оля Цыбульская внимательно относится к своему здоровью. Даже после концерта артистка выбирает массаж, а не алкоголь.

Об этом Оля рассказала в своем Instagram.

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Оля Цыбульска признается, что ее райдер удивлял организаторов концертов, так как очень отличался от того, который есть у ее звездных коллег.

"В начале моей карьерыа организаторы просматривали мои райдеры и всегда удивлялись, почему у меня в нем нет алкоголя. Я после концерта всегда, когда устала и надо восстановиться, просила свою команду искать мне на месте массажистов. И я тоже вам очень советую. Это классное ощущение, тактильное, которого нам не хватает особенно сейчас, и просто здоровая штука", — рассказала артистка.

Ранее Цыбульская поделилась, что долго имела комплексы по отношению к своей внешности. Сначала она была не удовлетворена собственным прессом, затем бюстом. Но с возрастом научилась принимать свое тело с благодарностью.

Напомним, алкоголь довел известного актера до ДТП. В начале апреля, в Шевченковском суде (город Киев) избрали меру пресечения по причастности актера Остапа Ступки в ДТП, которое тот устроил в состоянии алкогольного опьянения. Звезда кинематографа находился два месяца под ночным домашним арестом.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук презентовал собственное YouTube-шоу "Мекнул - спрашивайте". В нем звездные гости отвечают на разные вопросы. Если какой-нибудь они желают пропустить, им придется выпить алкогольный напиток.