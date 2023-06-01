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Оля Цыбульская рассказала, что изменило ее отношение к собственному телу

1 июня 2023 19:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оля Цибульська розповіла, що змінило її ставлення до власного тіла
Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Оля Цыбульская откровенна со своими фолловерами. Звезда не скрывает своих переживаний и признается в прошлых ошибках.

Пост, где размышляет, как изменилось отношение к собственному телу, певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Артистка признается, что только с возрастом полюбила собственное тело.

"Кто ты сегодня? Огонь, Вода, Земля или Воздух? Мне долго не нравился мой нос, потом место где должен быть пресс, потом бюст. Потом наконец вырос мозг.

Сегодня я люблю себя разной: красивой — или на любителя, с прической — и даже без, в настроении, в агонии, в счастье и в депрессии. Каждый день просыпаюсь и слушаю: какая стихия сегодня в сердце? Потом хватаю мир за бороду и играю с ним как ребенок. Я женщина. Я ловец счастья. Потому что живу не так, как надо, а так как хочется!" — подписала фото в ярком наряде певица.

Кстати, певица Анастасия Приходько ранее заявляла, что не стесняется себя настоящей и гордится своим телом после рождения детей.

"Бог создал женщину до появления глянца, подиума, сцены! Он создал женщину, чтобы она могла подарить жизнь! И каждая женщина должна гордиться каждой клеткой своего тела, которое помогло выносить и родить нового человека! Мои достижения стоят за моей спиной! Три замечательные ребенка! Два сыночка и лапочка дочка!" — рассказала звезда.

Напомним, сексистский скандал с певцом Иво Бобулом стал самой обсуждаемой новостью в украинском шоу-бизнесе. 69-летний артист высказался по поводу современных женщин и осудил образ жизни, который ведет интервьюер Эмма Антонюк. Большинство пользователей соцсетей осудили Бобула. Впрочем, некоторые коллеги по шоу-бизу не оценили профессионализм Эммы.

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