Оля Цыбульская упала с лестницы и травмировалась

Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Певица Оля Цибульская шокировала поклонников новостью. Звезда травмировалась при падении с лестницы.

Об этом артистка рассказала в Instagram.

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Оля Цибульская признается, что ее подвела обувь. Теперь артистка советует всем женщинам быть осторожными с босоножками на платформе.

Певица Оля Цибульская упала с лестницы. Фото: instagram.com/cybulskaya/

"Упала с лестницы на каблуках, было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Позвонили моей подруге, которая нашла мне врача, выехавшего в выходной день, сделал мне рентген. Слава Богу, нет никакой трещины или перелома, но растяжение связок, это больно, никогда об этом не знала. Берегите себя, пожалуйста. И, девушки, эти босоножки на платформах в 30+, будьте осторожны", — посоветовала Оля Цыбульская.

Ранее Оля Цыбульская поделилась мыслями о том, как изменилось ее отношение к собственному телу.

Напомним, актер Джонни Депп триумфально вернулся в кино, но его ждали новые сложности. Звезда фильмов Тима Бартона вынуждена отменить концерты своей рок-группы из-за травмы ноги.