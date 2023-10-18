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Оля Цибульська зізналася, чи дійсно її чоловік був депутатом

18 жовтня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи дійсно чоловік Олі Цибульської був депутатом — Слава Дьомін дізнався правду
Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка і ведуча Оля Цибульська розповіла правду про свого чоловіка. Популярна артистка пояснила, чи дійсно її коханий був народним депутатом, і розповіла, як важливо мати власний особистий простір. 

Відверте інтерв’ю Оля Цибульська дала Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Чоловік співачки

Український телеведучий поцікавився у співачки, чи дійсно її чоловік був депутатом. Сама ж Оля Цибульська пояснила, що таке було, але вона навіть про це не знала, а дізналася лише через Інтернет.

"Це був короткий період, і я дізналася, що він був депутатом після того, як все закінчилося, причому з Інтернету. Коли Гордону злили новину про те, хто мій чоловік, і там накопали якісь фотографії. Ми були у стосунках, а він каже: "Це був якийсь період, я думав, що мені це може бути цікаво, а потім зрозумів, що це нецікаво", — каже Оля Цибульська.

Оля Цибульская на интервью у Славы Демина
Співачка Оля Цибульська на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Слава Дьомін також поцікавився, чи не зачіпає співачку той факт, що вона не знає все про свого чоловіка. Втім, Оля зізнається, що це все тільки зацікавлює її, адже у кожної людини повинен бути власний особистий простір.

"Мені, навпаки, цікаво. В тебе має бути особистий простір. Коли є особистий простір, коли є твоє життя, і є ваше спільне. І ти тоді приходиш на зустріч, на кухню, на каву, на вечерю, і тоді завжди є, чим поділитися. Мені не подобається, коли мені затягують пасок на шиї. Це тотальний контроль", — пояснила також співачка.

Особисте життя артистки

Оля Цибульська активно веде свої сторінки у соціальних мережах, але про особисте життя вона намагається практично нічого не розповідати. Про свого чоловіка співачка зайвий раз нічого не каже, тож у мережах не знають, чим він займається, але іноді Оля показує ексклюзивні домашні кадри.

Наприклад, нещодавно українська співачка показала ніжне фото, де вона лежить в обіймах свого чоловіка. При цьому обличчя свого коханого Оля не демонструє.

Stories Олі Цибульської
Оля Цибульська зі своїм чоловіком. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Цибульська висловилася на адресу Олега Скрипки через фемінізм. 

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Оля Цибульська показала себе під час депресії. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і ведуча Оля Цибульська розповіла, за що її можна арештувати. 

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