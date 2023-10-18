Чи дійсно чоловік Олі Цибульської був депутатом — Слава Дьомін дізнався правду

Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і ведуча Оля Цибульська розповіла правду про свого чоловіка. Популярна артистка пояснила, чи дійсно її коханий був народним депутатом, і розповіла, як важливо мати власний особистий простір.

Відверте інтерв’ю Оля Цибульська дала Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Чоловік співачки

Український телеведучий поцікавився у співачки, чи дійсно її чоловік був депутатом. Сама ж Оля Цибульська пояснила, що таке було, але вона навіть про це не знала, а дізналася лише через Інтернет.

"Це був короткий період, і я дізналася, що він був депутатом після того, як все закінчилося, причому з Інтернету. Коли Гордону злили новину про те, хто мій чоловік, і там накопали якісь фотографії. Ми були у стосунках, а він каже: "Це був якийсь період, я думав, що мені це може бути цікаво, а потім зрозумів, що це нецікаво", — каже Оля Цибульська.

Співачка Оля Цибульська на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Слава Дьомін також поцікавився, чи не зачіпає співачку той факт, що вона не знає все про свого чоловіка. Втім, Оля зізнається, що це все тільки зацікавлює її, адже у кожної людини повинен бути власний особистий простір.

"Мені, навпаки, цікаво. В тебе має бути особистий простір. Коли є особистий простір, коли є твоє життя, і є ваше спільне. І ти тоді приходиш на зустріч, на кухню, на каву, на вечерю, і тоді завжди є, чим поділитися. Мені не подобається, коли мені затягують пасок на шиї. Це тотальний контроль", — пояснила також співачка.

Особисте життя артистки

Оля Цибульська активно веде свої сторінки у соціальних мережах, але про особисте життя вона намагається практично нічого не розповідати. Про свого чоловіка співачка зайвий раз нічого не каже, тож у мережах не знають, чим він займається, але іноді Оля показує ексклюзивні домашні кадри.

Наприклад, нещодавно українська співачка показала ніжне фото, де вона лежить в обіймах свого чоловіка. При цьому обличчя свого коханого Оля не демонструє.

Оля Цибульська зі своїм чоловіком. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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