За що можна арештувати Олю Цибульську – співачка назвала свої недоліки

Співачка Оля Цибульська у шоу від "Люкс ФМ". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська дала відверте і чесне інтерв’ю. Під час нього популярна виконавиця зізналася, за що її можна посадити до в’язниці, і розповіла про те, яка в неї є не дуже хороша риса характеру.

Про це Оля Цибульська розповіла каналу "Люкс ФМ" в Youtube.

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За що співачку можна арештувати

Українська артистка стверджує, що вона постійно говорить все, що їй не подобається, людям просто в очі. Але вона пояснила, що не завжди це потрібно робити, адже деякі можуть використати принцип бумеранга та повернути все, що їм наговорили. Оля відповіла, за що її можна арештувати.

"За довгий язик. У мене є така схильність — говорити те, що я думаю, і не всім людям це подобається. Я з часом зрозуміла, що не всім треба це говорити. Тому що будь готовий, якщо ти засовуєш свою думку комусь ось так між очей, вона може пролізти назад. Але поставити на місце можу", — розповіла Оля Цибульська.

Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також українська співачка зазначила, що з нею відбувається, коли хтось чіпає її або рідних людей. За словами Олі Цибульської, вона перетворюється на істоту, в якої одразу ж починають з’являтися кігті у бік кривдника.

"Коли заходять на мою особисту територію, коли зачіпають щось, що я вважаю своїм сакральним, в мене виростають кігті та зуби", — пояснює українська співачка, коментуючи свій характер.

Війна і творчість співачки

З початку повномасштабної війни Оля Цибульська перебувала на західній Україні та тільки нещодавно повернулася до Києва. Через великий стрес, через батьків, які були в окупації в Ірпені, через загибель друзів на фронті та сильний біль співачка довго не могла повернутися до творчості.

Співачка Оля Цибульська у "Дизель Шоу" у 2020 році. Фото: скриншот з YouTube

Втім, шанувальники буквально "закидали" її своїми повідомленнями, що й повернуло її до своєї професії. Сама Оля зазначила, що вона відчуває, як зараз боляче кожному українцю, тому вирішила повернутися до творчості та продовжувати займатися тим, що вона робила до війни.

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