Действительно ли муж Оли Цибульской был депутатом — Слава Демин узнал правду

Украинская певица Ольга Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская рассказала правду о своем муже. Популярная артистка объяснила, действительно ли ее любимый был народным депутатом, и рассказала, как важно иметь собственное личное пространство.

Откровенное интервью Оля Цибульская дала Славе Демину на его канале в YouTube.

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Муж певицы

Украинский телеведущий поинтересовался у певицы, действительно ли ее муж был депутатом. Сама Оля Цибульская объяснила, что такое было, но она даже об этом не знала, а узнала только через Интернет.

"Это был короткий период, и я узнала, что он был депутатом после того, как все закончилось, причем из Интернета. Когда Гордону слили новость о том, кто мой муж, и там накопали какие-то фотографии. Мы были в отношениях, а он говорит: "Это был какой-то период, я думал, что мне это может быть интересно, а потом понял, что это неинтересно", — говорит Оля Цибульская.

Певица Оля Цибульская на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Слава Демин также поинтересовался, не цепляет ли певицу тот факт, что она не знает все о своем муже. Впрочем, Оля признается, что это все только заинтересовывает ее, ведь у каждого человека должно быть собственное личное пространство.

"Мне, наоборот, интересно. У тебя должно быть личное пространство. Когда есть личное пространство, когда есть твоя жизнь, и есть ваша общая. И ты тогда приходишь на встречу, на кухню, на кофе, на ужин, и тогда всегда есть, чем поделиться. Мне не нравится, когда мне затягивают ремень на шее. Это тотальный контроль", — объяснила также певица.

Личная жизнь артистки

Оля Цибульская активно ведет свои страницы в социальных сетях, но о личной жизни она старается практически ничего не рассказывать. Про своего мужа певица лишний раз ничего не говорит, поэтому в сетях не знают, чем он занимается, но иногда Оля показывает эксклюзивные домашние кадры.

К примеру, не так давно украинская певица показала нежное фото, где она лежит в объятиях своего мужа. При этом лицо своего любимого Оля не демонстрирует.

Оля Цибульская со своим мужем. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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