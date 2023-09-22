За что можно арестовать Олю Цибульскую – певица назвала свои недостатки

Певица Оля Цыбульская в шоу от "Люкс ФМ". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская дала откровенное и честное интервью. Во время него популярная исполнительница призналась, за что ее можно посадить в тюрьму, и рассказала о том, какая у нее не очень хорошая черта характера.

Об этом Оля Цибульская рассказала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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За что певицу можно арестовать

Украинская артистка утверждает, что она постоянно говорит все, что ей не нравится, людям прямо в глаза. Но она объяснила, что не всегда нужно это делать, ведь некоторые могут использовать принцип бумеранга и вернуть все, что им наговорили. Оля ответила, за что ее можно арестовать.

"За длинный язык. У меня есть такая склонность — говорить то, что я думаю, и не всем людям это нравится. Я со временем поняла, что не всем надо это говорить. Потому что будь готов, если ты засовываешь свое мнение кому-то вот так между глаз, оно может пролезть назад. Но поставить на место могу", — рассказала Оля Цибульская.

Украинская певица Ольга Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинская певица отметила, что с ней происходит, когда кто-то трогает ее или родных людей. По словам Оли Цибульской, она превращается в существо, у которого сразу же начинают появляться когти в сторону обидчика.

"Когда заходят на мою личную территорию, когда затрагивают то, что я считаю своим сакральным, у меня вырастают когти и зубы", — объясняет украинская певица, комментируя свой характер.

Война и творчество певицы

С начала полномасштабной войны Оля Цибульская находилась на западной Украине и только недавно вернулась в Киев. Из-за большого стресса, из-за родителей, которые были в оккупации в Ирпене, из-за гибели друзей на фронте и сильной боли певица долго не могла вернуться к творчеству.

Певица Оля Цибульская в "Дизель Шоу" в 2020 году. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, поклонники буквально "забросали" ее своими сообщениями, что вернуло ее к своей профессии. Сама Оля отметила, что она чувствует, как сейчас больно каждому украинцу, потому решила вернуться к творчеству и продолжать заниматься тем, что она делала до войны.

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