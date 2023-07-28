Олейник сообщил, кому принадлежат права на песню "Девочка Оля", которую перепел Дантес

Бывшие участники группы "ДиО.фильмы" Фото: Google

Две недели назад шоумен Владимир Дантес перевел на украинский хит "Девочка Оля", который он записал еще в 2008 году на "Фабрике звезд-2", а затем пел в составе группы "ДиО.фильмы" с Вадимом Олейником. Последний не промолчал и сообщил, будет ли делать свою версию композиции.

Об этом Вадим рассказал в интервью на YouTube-канале "Київ Пасажирський".

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Сразу в начале выпуска проекта "Жахливі жарти", ведущий прокомментировал релиз украиноязычной версии хита от Дантеса, и спросил, есть ли у Олейника права на исполнение этой композиции.

"Права принадлежат компании Talant Group, то есть Наталье Могилевской. Но право на переаранжировку и выпуск песни имеют и я, и Владимир. Но я этого делать не буду", — признался Вадим.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны права на песню "Девочка Оля" Владимиру Дантесу передала его экс-продюсер, Наталья Могилевская. Это стало ее подарком молодому артисту, который в тот день отыграл большой концерт в Киеве.

Новая версия Дантеса

Оригинальная версия от "ДиО.фильмы"

Напомним, ранее мы писали, что группа O.Torvald презентовала мини альбом с голосовыми сообщениями военных. Также мы рассказывали, что Вадим Олейник, выступающий под псевдонимом OLEYNIK, выпустил новую композицию "Світанок". Она стала первой песней артиста почти год.