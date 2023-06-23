Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перший реліз майже за рік: Вадим Олійник презентував нову пісню arrow

Перший реліз майже за рік: Вадим Олійник презентував нову пісню

23 червня 2023 15:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Перший реліз майже за рік: Вадим Олійник презентував нову пісню
Співак Вадим Олійник (OLEYNIK). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — день прем’єр в музикантів. Співак Вадим Олійник, який виступає під псевдонімом OLEYNIK, презентував нову композицію  "Світанок". Вона стала першою піснею артиста за майже рік.

Композиція доступна для прослуховування на усіх музичних майданчиках та YouTube каналі Вадима. 

Читайте також:

Нова пісні від OLEYNIK

Останнє відео колишнього учасника гурту "ДіО.фільми", в якому Олійник співав разом з шоуменом Володимиром Дантесом, вийшло на пісню "Половина" у вересні минулого року. Приблизно в той самий час Олійник записав композицію  "Світанок", прем’єра якої відбулась зараз.

"Під час її прослуховування  відразу підіймається настрій і хочеться жити на повну та дарувати тепло і радість всім людям на землі", — прокоментував прем’єру OLEYNIK.

За словами 35-річного співака, кожна частина треку виглядає як своєрідний монолог, наповнений сенсом для кожного українця і власною естетикою. Світанок приносить з собою не просто оновлення, але й чудо нового дня, а за ним почнеться нове життя, життя без ворогів.

Нагадаємо, раніше ми писали, Дмитро Монатік презентував "домашній" кліп, який в Одесі відзняла Таню Муіньо. Також ми розповідали про на тлі чуток про весілля Наді Дорофєєвої шоумен Володимир Дантес випустив нову пісню та динамічний кліп на неї.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB