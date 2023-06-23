Перший реліз майже за рік: Вадим Олійник презентував нову пісню

Співак Вадим Олійник (OLEYNIK). Фото: менеджмент артиста

П’ятниця — день прем’єр в музикантів. Співак Вадим Олійник, який виступає під псевдонімом OLEYNIK, презентував нову композицію "Світанок". Вона стала першою піснею артиста за майже рік.

Композиція доступна для прослуховування на усіх музичних майданчиках та YouTube каналі Вадима.

Читайте також:

Нова пісні від OLEYNIK

Останнє відео колишнього учасника гурту "ДіО.фільми", в якому Олійник співав разом з шоуменом Володимиром Дантесом, вийшло на пісню "Половина" у вересні минулого року. Приблизно в той самий час Олійник записав композицію "Світанок", прем’єра якої відбулась зараз.

"Під час її прослуховування відразу підіймається настрій і хочеться жити на повну та дарувати тепло і радість всім людям на землі", — прокоментував прем’єру OLEYNIK.

За словами 35-річного співака, кожна частина треку виглядає як своєрідний монолог, наповнений сенсом для кожного українця і власною естетикою. Світанок приносить з собою не просто оновлення, але й чудо нового дня, а за ним почнеться нове життя, життя без ворогів.

Нагадаємо, раніше ми писали, Дмитро Монатік презентував "домашній" кліп, який в Одесі відзняла Таню Муіньо. Також ми розповідали про на тлі чуток про весілля Наді Дорофєєвої шоумен Володимир Дантес випустив нову пісню та динамічний кліп на неї.