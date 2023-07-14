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Дантес випустив пісню про Олю на тлі новин про весілля Наді Дорофєєвої

14 липня 2023 13:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дантес випустив пісню про Олю на тлі новин про весілля Наді Дорофєєвої
Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/vladimirdantes
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Шоумен Володимир Дантес переклав на українську хіт "Девочка Оля", який він записав ще 2008 року на "Фабриці зірок-2", а потім співав в складі гурту "ДиО.Фильмы" з Вадимом Олійником. Також артист розповів історію композиції. 

Пісня доступна для прослуховування на всіх музичних майданчиках, а також YouTube-каналі Дантеса.

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За словами Володимира, йому було складно записувати цю композицію, бо на "Фабриці зірок-2" він перенервував і в нього підскочив тиск. Дантес запевняє, що "Дівчина Оля" не раз рятувала його. Тому артист вважає, що пісня не повинна зникати.

"Як вона дала мені декілька разів шанс, так і я їй хочу подарувати нове звучання українською. Вона для мене звучить як нова пісня, але яку я дуже добре знаю", — зазначив Дантес.

За кілька місяців до початку повномасштабної війни права на цю композицію Володимиру подарувала його експродюсерка, Наталія Могилевська. Це став її подарунком молодому артисту, який того дня відіграв великий концерт в Києві. 

Пікантності прем’єрі додає й той факт, що реліз відбувся наступного дня після того, як колишня дружина Володимира Дантеса, співачка Надя Дорофєєва публічно оголосила про весілля з ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Володимиру Дантесу наснився сон про ядерну загрозу. Також ми писали, скільки грошей для ЗСУ зібрав Володимир Дантес у свій день народження.

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