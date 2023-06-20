Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Олимпийский бассейн и звездные соседи: фантастическое эко-имение Гвинет Пелтроу после реконструкции arrow

Олимпийский бассейн и звездные соседи: фантастическое эко-имение Гвинет Пелтроу после реконструкции

20 июня 2023 15:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Олимпийский бассейн и звездные соседи: фантастическое эко-имение Гвинет Пелтроу после реконструкции
Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фалчак наконец-то завершили реконструкцию своего эко-поместья. Работы продолжались 7 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Соседка принца Гарри и Опры Уинфри

Дом имеет бассейн олимпийского размера, два гостевых домика, 4 спальни и 4 ванные комнаты.

 

Дом Гвинет Пэлтроу. Фото: BackGrid

"Массажная комната, сауна, джакузи, бар, винный погреб — и это только подвал", — делится риэлтор, который провел в доме час.

Актриса с супругом приобрели имение за $4.9 миллиона в 2016 году. Еще тогда было ясно, что дом нуждается в работе. Супруги также установили 60 солнечных панелей и высадили много деревьев.

 

Дом Гвинет Пелтроу во время реконструкции. Фото: BackGrid

 

Дом Гвинет Пэлтроу. Фото: BackGrid

 

Дом Гвинет Пэлтроу. Фото: BackGrid

Среди звездных соседей в Монтесито: принц Гарри и Меган Маркл, Опра Уинфри и многие другие. Среди последних соседей, переехавших в Монтесито, солист Maroon 5 Адам Левин и его жена-модель Бегати Принслоу. Звезды приобрели поместье за $22.7 миллиона. В доме, построенном в 1923 году, 9 спальных комнат и 11 ванных.

Особняк Пэлтроу описывают как "скрытый от посторонних глаз уголок рая, созданный для тех, кто не хочет покидать дом".

Раньше соседи жаловались на актрису, потому что она строит дом, который будет слишком большим и будет заслонять другим красивый вид.

Также Гвинет Пэлтроу имеет дома в Нью-Йорке и Лондоне.

У звезды двое детей, дочь Эппл и сын Мозес от музыканта Криса Матина. Пелтроу и Мартин были вместе с 2003 году, но в 2014 году развелись. Пара осталась друзьями, а фронтмен Coldplay стал встречаться с актрисой Дакотой Джонсон. Пэлтроу вышла замуж из продюсера Брэда Фалчака в июле 2018 года.

Напомним, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу удивила подписчиков ярким образом. Девушка примеряла легендарное платье своей звездной мамы.

Ранее Гвинет Пэлтроу привлекла внимание к своему модному бренду откровенно. Звезда пригласила фолловеров на распродажу собственным провокационным фото.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас