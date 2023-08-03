Олю Полякову захейтили за то, что она отфотошопила старшую дочь в купальнике

Певица Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова вместе с 18-летней дочерью Машей отдыхают в Италии. Звездные девушки проходят детокс программу в одном из самых известных спа-отелей страны недалеко от Рима. Полякова опубликовала серию фотографий с дочерью, на которых они позируют у бассейна в одинаковых купальниках. Впрочем, в комментариях певицу захейтили.

Новини.LIVE расскажет подробнее.

Читайте также:

Хейт в соцсетях

Подобные подборки Полякова часто публиковала с дочерью во время пляжного отдыха за границей. Певица решила возобновить традицию. Впрочем, на фоне недавнего скандала с Марией, когда одна из журналисток онлайн-медиа публично высмеяла девушку за ее фигуру во время занятия спортом, подписчики Оли подробно рассмотрели новые фото и не могли не заметить фотошоп.

Я бы сказала все супер, но, к сожалению, сама Оля не принимает свою дочь такой, как она есть. Принимала бы ее, так плитка у бассейна бы не поплыла. Зачем фотошопить? Она и так хороша

Оля-Оля, вам обоим нужно на какую-нибудь психотерапию идти. Что за надувные женщины? Последнее фото — вы хоть на него смотрели? Что там нафотошопили, я не знаю, но Машу будто жизнь согнула. Пусть, Вы, Оля, уже привыкли к жизни на показуху, но зачем это навязывали Маше?

Воспринимайте своего ребенка как он есть! Маша хорошая девушка, не бойтесь осуждения если где-то у нее есть животик! Мы все не идеальны. Только зачем фотошопить

На каждой фотке так виден фотошоп

Сама Полякова заявила в своих сториз, что фотошоп не использовала.

"Ну что там, мои дорогие, подгорает у вас на мой пост? Фотошопы ищете? Не ищите. Его там нет", — подытожила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне Барбимании Оля Полякова представила свою певческую куклу. Также мы рассказывали, что Полякова написала о своей куме, которая служит в ВСУ.