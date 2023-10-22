Оновився рейтинг прогнозу переможців премії "Оскар-2024"

Акторка Мішель Єо на премії "Оскар". Фото: Google

Попри страйк акторів, який продовжується в Голлівуді, розмови про премію "Оскар-2024" не вщухають. В кінопрокат виходять нові стрічки, проходять міжнародні кінофестивалі, а експерти оновлюють рейтинги своїх прогнозів на отримання найбажанішої статуетки в індустрії.

Портал Gold Derby оновив список претендентів на "Оскар".

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Номінація "Найкращий фільм"

Порівняно з минулим місяцем в цій категорії лідер не змінився. На перемогу претендує хіт Крістофера Нолана "Оппенгеймер" про батька атомної бомби. На другій сходинці новий фільм легендарного режисера Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" з оскароносними Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро, які зіграли головні ролі. Слід відзначити, що стрічка вийшла в прокати лише цього тижня.

Третє місце в прогнозі займає фільм "Бідолахи" режисера Йоргоса Лантімоса, заснований на однойменному романі Аласдера Грея 1992 року. Головну роль зіграла акторка Емма Стоун. А ось суперхіт цього року "Барбі" посідає поки що четверту позицію.

Фільми, які претендують на "Оскар-2024". Скриншот: Gold Derby

Номінації "Найкращий актор/акторка"

Головну статуетку за найкращу чоловічу роль всі шанси отримати є в ірландця Кілліана Мерфі, який зіграв Роберта Оппенгеймера в однойменному фільмі. Конкуренцію йому складе Леонардо Ді Капріо, для якого цей "Оскар" може стати другим в кар’єрі. В трійці опинився й Бредлі Купер. В американському біографічному фільмі "Маестро" він зіграв диригента Леонарда Бернштейна.

Актори, які претендують на "Оскар-2024". Скриншот: Gold Derby

У жінок другий для себе "Оскар" може отримати Емма Стоун. В її фільмографії чимало відомих ролей, а за мюзикл "Ла Ла Ленд" вона вже має статуетку. Основною конкуренткою Емми вважають маловідому в Україні американську акторку Лілі Гладстон, яка стала компаньйонкою Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вбивці квіткової повні".

Акторки, які претендують на "Оскар-2024". Скриншот: Gold Derby

Нагадаємо, раніше ми писали, який український фільм може претендувати на "Оскар". Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.