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Обновился рейтинг прогноза победителей премии "Оскар-2024"

22 октября 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обновился рейтинг прогноза победителей премии "Оскар-2024"
Актриса Мишель Йуо на премии "Оскар". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Несмотря на забастовку актеров, которая продолжается в Голливуде, разговоры о премии "Оскар-2024" не утихают. В кинопрокат выходят новые ленты, проходят международные кинофестивали, а эксперты обновляют рейтинги своих прогнозов на получение самой желанной статуэтки в индустрии.

Портал Gold Derby обновил список претендентов на "Оскар".

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Номинация "Лучший фильм"

В сравнении с прошлым месяцем в этой категории лидер не изменился. На победу претендует хит Кристофера Нолана "Оппенгеймер" об отце атомной бомбы. На второй строчке новый фильм легендарного режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с оскароносными Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, сыгравшими главные роли. Следует отметить, что лента вышла в прокат только на этой неделе.

Третье место в прогнозе занимает фильм "Бедолахи" режиссера Йоргоса Лантимоса, основанный на одноименном романе Аласдера Грея 1992 года. Главную роль сыграла актриса Эмма Стоун. А вот суперхит этого года "Барби" занимает пока четвертую позицию.

фильмы оскар
Фильмы, претендующие на "Оскар-2024". Скриншот: Gold Derby

Номинации "Лучший актер/актриса"

Получить главную статуэтку за лучшую мужскую роль все шансы есть у ирландца Киллиана Мерфи, сыгравшего Роберта Оппенгеймера в одноименном фильме. Конкуренцию ему составит Леонардо Ди Каприо, для которого этот "Оскар" может стать вторым в карьере. В тройке оказался и Брэдли Купер. В американском биографическом фильме "Маэстро" он сыграл дирижера Леонарда Бернштейна.

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Актеры, претендующие на "Оскар-2024". Скриншот: Gold Derby

У женщин второй для себя "Оскар" может получить Эмма Стоун. В ее фильмографии немало известных ролей, а за мюзикл "Ла Ла Ленд" у нее уже есть статуэтка. Основной конкуренткой Эммы считают малоизвестную в Украине американскую актрису Лили Гладстон, ставшая компаньонкой Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочной луны".

актеры оскар
Актрисы, претендующие на "Оскар-2024". Скриншот: Gold Derby

Напомним, ранее мы писали, какой украинский фильм может претендовать на "Оскар". Также мы говорили, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

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