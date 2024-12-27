Внучка Софии Ротару показала роскошный отдых во Франции.

София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару иногда делится с подписчиками кадрами из своих путешествий. В этот раз София Евдокименко показала, как наслаждается зимним отдыхом в горах.

Кадрамы внучка звезды поделилась в Instagram.

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В канун праздников 23-летняя София решила провести время среди живописных горных пейзажей. Для отдыха модель выбрала один из самых известных горнолыжных курортов Франции Валь-д'Изер.

Внучка Ротару остановилась в пятизвездочном отеле, который расположился у подножия гор.

София Евдокименко показала гостиницу, в которой остановилась. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В стороз Софья поделилась солнечным селфи на отдыхе, а также показала роскошный ресторан под открытым небом на фоне заснеженных пейзажей, куда пришла завтрак.

София Евдокименко на отдыхе в горах. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Доброе утро", — коротко подписала фото София.

Ресторан на курорте Валь-д'Изер, где отдыхает Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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