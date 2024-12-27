Внучка Софии Ротару показала роскошный отдых во Франции.

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом в горах
Внучка певицы Софии Ротару иногда делится с подписчиками кадрами из своих путешествий. В этот раз София Евдокименко показала, как наслаждается зимним отдыхом в горах.
Кадрамы внучка звезды поделилась в Instagram.
София Евдокименко отдыхает во Франции
В канун праздников 23-летняя София решила провести время среди живописных горных пейзажей. Для отдыха модель выбрала один из самых известных горнолыжных курортов Франции Валь-д'Изер.
Внучка Ротару остановилась в пятизвездочном отеле, который расположился у подножия гор.
В стороз Софья поделилась солнечным селфи на отдыхе, а также показала роскошный ресторан под открытым небом на фоне заснеженных пейзажей, куда пришла завтрак.
"Доброе утро", — коротко подписала фото София.
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