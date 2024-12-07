Иванна Онуфрийчук рассекретила гражданство сына от иностранца — фото

Иванна Онуфрийчук с сыном. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук рассекретила гражданство своего сына Адама. Шестимесячный мальчик получил свой первый паспорт.

Радостной новостью звездная мамочка поделилась в Instagram.

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Иванна Онуфрийчук рассекретила гражданство сына

Ведущая "Танцев со звездами" вместе со своим мужем-иностранцем Алмазом и сыном живет в Швейцарии. Своего первенца знаменитость также родила за границей.

Однако маленький Адам все же стал гражданином Украины. Онуфрийчук показала счастливые фото с сыном, на которых он позирует со своим первым паспортом.

Сын Иванны Онуфрийчук. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Как призналась телеведущая, она была очень счастлива, что ее сын тоже будет гражданином Украины.

"Официально: плюс один маленький украинец. Адамчик стал гражданином Украины и теперь у него даже есть свой загранпаспорт! Казалось бы, обычный документ, но для меня это такая радость, не передать словами. Я родила украинца, наша нация увеличилась еще на одного человека! От этого осознания я расплываюсь в улыбке", — поделилась звездная мама.

Иванна Онуфрийчук вместе с сыном. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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