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Онук Пола Маккартні закрутив роман з онукою Білла Гейтса

14 жовтня 2023 11:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Онук Пола Маккартні закрутив роман з онукою Білла Гейтса
Артур Дональд та Фібі Гейтс. Фото: dailymail.co.uk
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

21-річна Фібі Гейтс, дочка засновника Microsoft та власника статку в 110 мільярдів доларів, зустрічається з 24-річним Артуром Дональдом, старшим сином фотографа Мері Маккартні та її першого чоловіка, телепродюсера Алістера Дональда.

Про це пише Daily Mail.

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Молодша з трьох дітей Білла та Мелінди Гейтс поділилася в соцмережі спільною фотографією, на якій вона з Артуром, інвестором із Нью-Йорка, позує на балконі на тлі Ейфелевої вежі. Зважаючи на все, молоді люди познайомилися через родичів: тітка Артура, модельєр Стелла Маккартні товаришує з матір'ю Фібі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Phoebe Gates (@phoebegates)

 

 

Артур Дональд кілька років тому зустрічався з дочкою Різ Візерспун Авой. Папараці зняли пару під час прогулянки центром британської столиці, після чого вони попрямували до нічного клубу Sketch.

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