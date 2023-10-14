Онук Пола Маккартні закрутив роман з онукою Білла Гейтса

Артур Дональд та Фібі Гейтс. Фото: dailymail.co.uk

21-річна Фібі Гейтс, дочка засновника Microsoft та власника статку в 110 мільярдів доларів, зустрічається з 24-річним Артуром Дональдом, старшим сином фотографа Мері Маккартні та її першого чоловіка, телепродюсера Алістера Дональда.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зіркова парочка

Молодша з трьох дітей Білла та Мелінди Гейтс поділилася в соцмережі спільною фотографією, на якій вона з Артуром, інвестором із Нью-Йорка, позує на балконі на тлі Ейфелевої вежі. Зважаючи на все, молоді люди познайомилися через родичів: тітка Артура, модельєр Стелла Маккартні товаришує з матір'ю Фібі.

Артур Дональд кілька років тому зустрічався з дочкою Різ Візерспун Авой. Папараці зняли пару під час прогулянки центром британської столиці, після чого вони попрямували до нічного клубу Sketch.

Раніше Аліна Гросу показала ніжності з бойфрендом.

Нагадаємо, колишня Каньє Веста розповіла інтимні подробиці їхнього роману.