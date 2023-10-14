Внук Пола Маккартни закрутил роман с внучкой Билла Гейтса

Артур Дональд и Фиби Гейтс. Фото: dailymail.co.uk

21-летняя Фиби Гейтс, дочь основателя Microsoft и владельца состояния в 110 миллиардов долларов, встречается с 24-летним Артуром Дональдом, старшим сыном фотографа Мэри Маккартни и ее первого мужа, телепродюсера Алистера Дональда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Младшая из троих детей Билла и Мелинды Гейтс поделилась в соцсети общей фотографией, на которой она с Артуром, инвестором из Нью-Йорка, позирует на балконе на фоне Эйфелевой башни. Судя по всему, молодые люди познакомились через родственников: тетя Артура, модельер Стелла Маккартни дружит с матерью Фиби.

Артур Дональд несколько лет назад встречался с дочерью Риз Уизерспун Авой. Папарацци сняли пару во время прогулки по центру британской столицы, после чего они направились в ночной клуб Sketch.

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