ONUKA замилувала романтичними фото з коханим

ONUKA Ната Жижченко з чоловіком. Фото: instagram.com/onukaofficial/

Співачка ONUKA Ната Жижченко показала кадри зі спільної фотосесії з музичним продюсером та коханим чоловіком Євгеном Філатовим. Музиканти постали на чорно-білих знімках.

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

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Співачка розповіла історію композиції ZNAIU. Трек був написаний багато років тому.

ONUKA Ната Жижченко з чоловіком. Фото: instagram.com/onukaofficial/

ONUKA Ната Жижченко з чоловіком. Фото: instagram.com/onukaofficial/

"Демо-версію цього треку було створено багато років тому, і спочатку він розповідав історію нашої особистої сімейної кризи того часу. Зазвичай у моїй творчості більшість пісень є відповіддю на актуальні суспільні проблеми та виклики", — говорить артистка.

За словами ONUKA альбом ROOM також не є винятком, і не дивлячись на те, що ZNAIU була створена як глибоко особиста пісня про любов, вона трансформувалась через зміну її сприйняття цього почуття та його глибини через війну.

"Це трек про всіх українців, кого розлучила війна, інколи назавжди. Вона навіть трагічна за змістом і водночас танцювальна за звучанням, що дисонує так само, як і наші дні роздвоєної реальності. В ній є і якийсь вселенський сум і заклик до життя і любові, бо єдине, що зараз тримає, — це любов. Фотографії, які супроводжують цей допис, максимально реалістично відображають нас сьогодні: наш вік, наші почуття, наш шлях, наше спільне пережите, а також всі події і виклики, на які нам вдалося відповісти разом за останні 15 років", — сказаза співачка.

ONUKA Ната Жижченко з чоловіком. Фото: instagram.com/onukaofficial/

ONUKA Ната Жижченко з чоловіком. Фото: instagram.com/onukaofficial/

Ната та Євген разом виховують двох дітей. Старший син Сашко народився у травні 2020-го. Про народження дочки Ліни артистка повідомила у липні. Зірка тримала вагітність у секреті.

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