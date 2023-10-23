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ONUKA расстрогала романтическими фото с возлюбленным

23 октября 2023 18:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
ONUKA замилувала романтичними фото з коханим
ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица ONUKA Ната Жижченко показала кадры из совместной фотосессии с музыкальным продюсером и любимым мужем Евгением Филатовым. Музыканты предстали на черно-белых снимках.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

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Певица рассказала историю композиции ZNAIU. Трек был написан много лет назад.

 

ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/
ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/

 

ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/
ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/

"Демо-версия этого трека была создана много лет назад, и сначала он рассказывал историю нашего личного семейного кризиса того времени. Обычно в моем творчестве большинство песен является ответом на актуальные общественные проблемы и вызовы", — говорит артистка.

По словам ONUKA альбом ROOM также не исключение, и несмотря на то, что ZNAIU была создана как глубоко личная песня о любви, она трансформировалась через изменение ее восприятия этого чувства и его глубины через войну.

"Это трек обо всех украинцах, кого разлучила война, иногда навсегда. Она даже трагическая по содержанию и одновременно танцевальная по звучанию, диссонирующему так же, как и наши дни раздвоенной реальности. В ней есть и некая вселенская грусть и призыв к жизни и любви единственное, что сейчас держит, — это любовь. Фотографии, сопровождающие этот пост, максимально реалистично отражают нас сегодня: наш возраст, наши чувства, наш путь, наше общее пережитое, а также все события и вызовы, на которые нам удалось ответить вместе за последние 15 лет", — сказала певица.

 

ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/
ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/

 

ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/
ONUKA Ната Жижченко с мужем. Фото: instagram.com/onukaofficial/

Ната и Евгений вместе воспитывают двоих детей. Старший сын Саша родился в мае 2020-го. О рождении дочери Лины артистка сообщила в июле. Звезда держала беременность в секрете.

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