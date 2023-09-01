"Оппенгеймер" встановив новий рекорд у кінопрокаті

Кадр з фільму "Оппенгеймер". Фото: Google

Біографічний фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана став другим найкасовішим фільмом із віковим рейтингом R. Стрічка про батька атомної бомби обійшла супергеройський комедійний фільм"Дедпул", заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel. Головну роль в ньому зіграв актор Раян Рейнольдс.

Про це повідомляє видання Collider.

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Подробиці

Касові збори "Оппенгеймера" по всьому світу становлять 788 мільйонів доларів. Фільму вдалося обійти дві частини "Дедпула", які свого часу отримали 782 та 785 мільйонів доларів.

Нині стрічка Нолана посідає друге місце у списку найуспішніших кінорелізів із віковим рейтингом R за всю історію кінематографа, поступаючись лише "Джокеру" Тодда Філліпса, каса якого перевищила мільярд доларів.

Варто зазначити, що драма про "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера очолила список найуспішніших фільмів про Другу світову війну.

Про рейтинг R

Restricted в перекладі — обмежений. Особи, які не досягли 17-річного віку, допускаються на фільм лише у супроводі одного з батьків або законного представника. Цей рейтинг вказує на висновок оцінної комісії, що певний матеріал оціненого фільму призначається лише для дорослих. Батьки повинні більше дізнатися про фільм перед тим, як взяти на його перегляд підлітків. Рейтинг R може бути призначений через часте вживання непристойної лексики, тривалих сцен насильства, статевого акту або вживання наркотиків.

Система рейтингів запроваджена Американською кіноасоціацією (MPAA). Рейтинг відіграє у прокатній долі фільму. Система введена в дію 1 листопада 1968 року та з деякими незначними змінами використовується досі.

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