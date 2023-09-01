"Оппенгеймер" установил новый рекорд в кинопрокате
Биографический фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана стал вторым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R. Лента об отце атомной бомбы обошла супергеройский комедийный фильм "Дедпул", основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. Главную роль в нем сыграл актер Райан Рейнольдс.
Об этом сообщает издание Collider.
Подробности
Кассовые сборы "Оппенгеймера" по всему миру составляют 788 миллионов долларов. Фильму удалось обойти две части "Дедпула", в свое время получившие 782 и 785 миллионов долларов.
Сейчас лента Нолана занимает второе место в списке самых успешных кинорелизов с возрастным рейтингом R за всю историю кинематографа, уступая лишь "Джокеру" Тодда Филлипсу, касса которого превысила миллиард долларов.
Стоит отметить, что драма об отце атомной бомбы Роберта Оппенгеймера возглавила список самых успешных фильмов о Второй мировой войне.
О рейтинге R
Restricted в переводе — ограниченный. Лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Этот рейтинг указывает на вывод оценочной комиссии, что определенный материал оцененного фильма предназначен только для взрослых. Родители должны узнать больше о фильме перед тем, как взять на его просмотр подростков. Рейтинг R может быть назначен из-за частого употребления непристойной лексики, длительных сцен насилия, полового акта или употребления наркотиков.
Система рейтингов внедрена Американской киноассоциацией (MPAA). Рейтинг играет в прокатной судьбе фильма. Система введена в действие 1 ноября 1968 и с некоторыми незначительными изменениями используется до сих пор.
Напомним, ранее мы писали о главных кинопремьерах сентября и какие фильмы вышли в кинопрокат в последние дни лета.