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"Оппенгеймер" установил новый рекорд в кинопрокате

1 сентября 2023 08:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Оппенгеймер" установил новый рекорд в кинопрокате
Кадр из фильма "Оппенгеймер". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Биографический фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана стал вторым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R. Лента об отце атомной бомбы обошла супергеройский комедийный фильм "Дедпул", основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. Главную роль в нем сыграл актер Райан Рейнольдс.

Об этом сообщает издание Collider.

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Подробности

Кассовые сборы "Оппенгеймера" по всему миру составляют 788 миллионов долларов. Фильму удалось обойти две части "Дедпула", в свое время получившие 782 и 785 миллионов долларов.

Сейчас лента Нолана занимает второе место в списке самых успешных кинорелизов с возрастным рейтингом R за всю историю кинематографа, уступая лишь "Джокеру" Тодда Филлипсу, касса которого превысила миллиард долларов.

Стоит отметить, что драма об отце атомной бомбы Роберта Оппенгеймера возглавила список самых успешных фильмов о Второй мировой войне.

О рейтинге R

Restricted в переводе — ограниченный. Лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Этот рейтинг указывает на вывод оценочной комиссии, что определенный материал оцененного фильма предназначен только для взрослых. Родители должны узнать больше о фильме перед тем, как взять на его просмотр подростков. Рейтинг R может быть назначен из-за частого употребления непристойной лексики, длительных сцен насилия, полового акта или употребления наркотиков.

Система рейтингов внедрена Американской киноассоциацией (MPAA). Рейтинг играет в прокатной судьбе фильма. Система введена в действие 1 ноября 1968 и с некоторыми незначительными изменениями используется до сих пор.

Напомним, ранее мы писали о главных кинопремьерах сентября и какие фильмы вышли в кинопрокат в последние дни лета.

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