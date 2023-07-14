Суперзвезды нового фильма Кристофера Нолана ушли с премьеры в Лондоне из-за забастовки в Голливуде

Актеры фильма "Оппенгеймер" в Лондоне. Фото: Reuters

В Голливуде набирает обороты первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров. Последние присоединились к писателям, которые не работают уже более двух месяцев, и также требуют улучшения условий сотрудничества с киностудиями и стриминговыми платформами. Первыми поддержали забастовку актеры нового фильма режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Суперзвезды ушли с торжественной премьеры фильма в Лондоне.

Об этом сообщает издание Deadline.

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На красную дорожку биографического фильма о разработчике ядерного оружия Роберте Оппенгеймере пришли актеры ленты: Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Киллиан Мерфи и другие. Они позировали вместе перед папарацци и отвечали СМИ на актуальные вопросы.

Актерский состав фильма "Оппенгеймер" в Лондоне. Фото: Reuters

Мэтт Дэймон сказал, что голливудские забастовки будут жестокими для актеров и его собственной продюсерской компании, закрывшей один из фильмов его компании.

"Если наше руководство говорит, что соглашение несправедливо, тогда мы должны держаться, пока не достигнем соглашения, которое будет справедливым для работающих актеров", — заявил 52-летний актер.

Актер Мэтт Дэймон. Фото: Reuters

Актеры покинули зал перед показом. Об этом на сцене в шутку сообщил Кристофер Нолан. "К сожалению, они ушли, чтобы написать свои пикетные знаки", — заявил режиссер.

Ожидается, что с сегодняшнего дня участие актеров в будущих промо премьерах фильмах уже отменено. Также становятся на стоп проекты, и кино и телеиндустрия будут терять ежедневно миллионы долларов. Также сегодня, 14 июля, в США ожидаются первые массовые протесты актеров.

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам. Также мы рассказывали, что фильм "Индиана Джонс и реликвия судьбы" продержался на первом месте американского проката всего неделю. С пьедестала ее потеснила новая часть фильма ужасов "Астрал".