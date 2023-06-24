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Обнародована причина смерти известного актера, которого называли "младшим братом Америки"

24 июня 2023 13:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обнародована причина смерти известного актера, которого называли "младшим братом Америки"
Американский актер Адам Рич. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого года скончался американский актер Адам Рич. Ему было 54 года. Наиболее известен своей ролью Николаса Брэдфорда, младшего сына в телесериале "Восемь — достаточно", выходившего в эфир в течение пяти сезонов в 1970-1980-х годах. Только сейчас стала известна причина его смерти.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Причины смерти

В заключении судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес говорится, что Адам умер от случайной передозировки сильнодействующим опиоидом, а именно фентанилом. У актера был нетоксичный уровень алкоголя и лоразепама.

Бывшую молодую телезвезду нашли мертвым в начале января в его доме в Лос-Анджелесе. Самоубийство тогда не рассматривалось. Позже правоохранительные органы сообщили, что смерть актера, вероятно, явилась результатом передозировки. Менеджер многоквартирного дома Адама нашел его бездыханное тело в ванной комнате, а также белое порошкообразное вещество, предположительно являющееся наркотиками.

Рич годами боролся с зависимостью от запрещенных веществ, и однажды его арестовали за попытку украсть таблетки из аптеки.

Больше всего Адама запомнили по роли Николаса Брэдфорда. Он даже попал в список 100 лучших детских звезд VH1, заняв 73 место.

Напомним, ранее мы писали, что ушел из жизни известный голливудский актер Джордж Магарис. Исполнителю главной роли популярного телесериала 1960-х "Шоссе 66" было 94 года.

Также мы рассказывали, что Бейонсе и Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть американо-швейцарской певицы Тины Тернер.

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