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Оприлюднена причина смерті зірки фільму "Славні хлопці" від режисера Скорсезе

8 травня 2023 12:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оприлюднена причина смерті зірки фільму "Славні хлопці" від режисера Скорсезе
Голлівудський актор Рей Ліотта. Фото: Jason Mendez/Invision/AP/Shutterstock
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В травні 2022-го у Домініканській Республіці помер голлівудський актор Рей Ліотта. Лауреату премії "Еммі" було 67 років. І тільки зараз стали відомі причини смерти кінозірки. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Причина смерті актора

Зірка фільмів "Славні хлопці", "Револьвер" (Дороті Мак), "Ганнібал" та інших стрічок помер від проблем з серцем і дихальною системою. Результати оприлюднили офіційні особи країни в акваторії Карибського моря. 

Згідно з документами, отриманими TMZ, смерть актора була класифікована як природна і ненасильницька, посилаючись на дихальну недостатність, набряк легенів (або рідину в легенях) і гостру серцеву недостатність.

В документі також вказано, що Рей страждав на атеросклероз — потовщення артерій, спричинене накопиченням бляшок на внутрішній оболонці. Це часто призводить до діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Смерть актора

67-річний Рей знімав фільм "Небезпечні води" у Домініканській Республіці. Близьке до нього джерело повідомило нам, що він помер уві сні.

Голлівудський актор Рей Ліотта з шанувальницею. Фото: Flickr

Нагадаємо, раніше ми писали, що у найвідомішої зірки турецьких серіалів Ханде Ерчел помер дідусь. Також ми розповідали, що шанувальник американської співачки Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому.

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