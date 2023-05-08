Обнародована причина смерти звезды фильма "Славные парни" от режиссера Скорсезе

Голливудский актер Рэй Лиотта. Фото: Jason Mendez/Invision/AP/Shutterstock

В мае 2022 года в Доминиканской Республике скончался голливудский актер Рэй Лиотта. Лауреату премии "Эмми" было 67 лет. И только сейчас стали известны причины смерти звезды.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Причина смерти актера

Звезда фильмов "Славные парни", "Револьвер" (Дороти Мак), "Ганнибал" и других лент скончался от проблем с сердцем и дыхательной системой. Результаты обнародовали официальные лица страны в акватории Карибского моря.

Согласно документам, полученных TMZ, смерть актера была классифицирована как естественная и ненасильственная, ссылаясь на дыхательную недостаточность, отек легких (или жидкость в легких) и острую сердечную недостаточность.

В документе также указано, что Рэй страдал атеросклерозом — утолщением артерий, вызванным накоплением бляшек на внутренней оболочке. Это часто приводит к диабету и другим проблемам со здоровьем.

Смерть актера

67-летний Рэй снимал фильм "Опасные воды" в Доминиканской Республике. Близкий к нему источник сообщил нам, что он умер во сне.

Голливудский актер Рэй Лиотта с поклонницей. Фото: Flickr

Напомним, ранее мы писали, что у известнейшей звезды турецких сериалов Ханде Эрчел умер дедушка. Также мы рассказывали, что поклонник американской певицы Тейлор Свифт погиб, когда возвращался после ее концерта домой.