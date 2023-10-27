Обнародована переписка российского олигарха с Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: Google

Уже не секрет, что голливудская актриса Анджелина Джоли продала 50% акций французской винодельни Chateau Miraval, которую приобрела с бывшим мужем Брэдом Питтом. Их купил российский миллиардер Юрий Шефлер. От сотрудничества с олигархом Брэд был не в восторге. А теперь в сети появилось письмо от олигарха, адресованное Джоли.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Через несколько месяцев после сделки Шефлер приглашал Джоли вместе с детьми погостить в его имение в Шотландии, которое он приобрел за 30,3 млн долларов в 2017 году. Олигарх также заявил, что голливудская актриса может в любое время обращаться за помощью, если ей что-нибудь понадобится.

"Этим письмом я хотел бы поблагодарить вас за соглашение, которое мы заключили. Я доволен соглашением, несмотря на текущие разногласия с господином Питтом относительно его попыток избежать подписания акционерного соглашения. Однако я надеюсь, что впоследствии мы станем надежными партнерами и будем получать удовольствие от совместного бизнеса", — говорится в письме.

Письмо российского олигарха Джоли. Скриншоты: Daily Mail

Об ответе Джоли на это письмо британское издание, обнародовавшее скриншоты, не сообщает. Впрочем, в Шотландии звездную семью не видели.

Интересно и другое — приглашение Джоли получила в мае прошлого года, в первые месяцы полномасштабной войны в Украине. Затем звезда приезжала во Львов, где встречалась с переселенцами и детьми.

Отметим, что связи с россиянином, состояние которого превышает полтора миллиарда долларов (также Шефлер известен как производитель водки "Столичная") не нравятся Брэду. Голливудский актер считает, что связь с россиянином может негативно повлиять на его карьеру.

Российский олигарх Юрий Шефлер. Фото: Forbes

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню. Также мы рассказывали, что в сети появились первые фото Анджелины Джоли в качестве легендарной оперной певицы.