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Що робити з "хорошими росіянами" та який шоу-бізнес зараз: роздуми Влада Дарвіна

23 травня 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що робити з "хорошими росіянами" та який шоу-бізнес зараз: роздуми Влада Дарвіна
Співак та композитор Влад Дарвін. Фото: Instagram/darwinvlad
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни ставлення українців до так званих "хороших росіян" розділилися. Як і до артистів, які виступали у РФ до 24 лютого 2022 року, а потім повернулись на Батьківщину. 

Свої думки з цього приводу в Instagram висловив співак та композитор Влад Дарвін. 

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36-річний співак зазначив, що він бачить подвійні стандарти в креативній індустрії України 2023 року. Для прикладу, він привів режисера Олега Боднарчука, який ставив номер для гурту TVORCHI га пісенному конкурсові "Євробачення-2023". Після 2014-го він співпрацював з росіянами, робив музичні премії та ставив шоу одіозній Ані Лорак. 

Також Дарвін згадав про артистів, які співали російською мовою в Києва в розпал війни 2022 року. І підсумував приклади скандалом навколо Світлани Лободи, концерт якої, запланований в серпні в Києві, планують зірвати чимало українців та військових. 

"Я не можу зрозуміти креативну спільноту (якщо така взагалі існує) та її вимоги. Нам нарешті потрібно визначитися із правилами. Ці правила мають стосуватися усієї індустрії — не лише артистів, але і режисерів, продюсерів, саундпродюсерів і навіть колористів відео. Виявляється, 14 місяців війни недостатньо, щоб розставити всі крапки над "і". Якщо прощати всіх, хто обрав сторону України, то робити це справедливо до всіх і за єдиними критеріями", — зазначив Дарвін.

Щодо російських артистів, які підтримують Україну, в композитора є чітка позиція. 

"Якщо вважаємо російське суспільство ворогом, то до кінця війни виключень бути теж не може. Ані Алла Пугачова, ані Максим Галкін, ані Макаревич, ані будь-хто, хто асоціює себе з Росією, не може бути другом України. Принаймні до завершення війни. Найнадійніші формули мають бути найпростішими", — підсумував Влад Дарвін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що захисник України, репер Ярмак викрив співачку Світлану Лободу на брехні щодо благодійного концерту в столиці. Також ми розповідали, що поїздка В Європу закінчилась для шоумена Тімура Мірошниченка величезним штрафом та проблемами на кордоні.

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