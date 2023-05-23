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Організатори концерту Лободи в Києві прокоментували скандал навколо події

23 травня 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Організатори концерту Лободи в Києві прокоментували скандал навколо події
Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Один з найбільших розважальних комплексів столиці прокоментував своє рішення організувати благодійний концерт співачки Світлани Лободи 25 серпня. Її перший виступ в Україні за тривалий час викликав обурення серед багатьох українців. 

Пояснення від організаторів з’явилось на їхній сторінці в Instagram.

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За словами керівництва комплексу, вони завжди ретельно підходять до вибору артистів, які беруть участь в їхніх благодійних заходах. Усі артисти, яких запрошують виступити на сцені, повинні мати чітку проукраїнську позицію та відповідати певним критеріям. Світлана Лобода під них підпадає, запевняють в комплексі. 

"З початку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію і неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну. З різних джерел публічної та особистої інформації, наша команда оперує повним переліком документальних доказів благодійної та громадської діяльності Світлани Лободи на підтримку України з початку повномасштабної війни", — пояснили організатори. 

Скандал з благодійністю

Напередодні своє обурення з приводу запланованого концерту Лободи висловив захисник України в лавах ЗСУ, репер Олександр Ярмак. На його сторіз відреагувало керівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит", яке зазначено в афіші. Воно зауважило, що про ініціативу розважального комплексу та одного з благодійних фондів навіть не знали. І там паче не узгоджували артиста. 

Афіша концерту Світлани Лободи в Києві. Скриншот: Instagram/osocor.residence

Організатори концерту Лободи пояснили і цей кейс. 

"Ми ніколи не затверджуємо з НДСЛ "Охматдит" артистів та афіші. Кошти на закриття їх потреб за фіксованою процедурою передаємо через благодійний фонд "Добро", який є автором проєкту по реконструкції ЛОР-відділення в НДСЛ "Охматдит". Сьогодні ЛОР-відділення Охматдиту знаходиться в жахливому стані. Лікарня вийшла з запитом до суспільства з потребою у ремонті. Вартість робіт — 250 тисяч доларів. Наше завдання — об'єднувати тих, хто готовий стати одним фронтом проти ворога", — повідомили в розважальному центрі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода розповіла про пропутінського співака Філіпа Кіркорова та дзвінки від російської влади. Також ми писали, що в Берліні (Німеччина) скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою.

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