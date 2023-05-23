Организаторы концерта Лободы в Киеве приняли окончательное решение: будет ли выступление

Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

Организаторы выступления певицы Лободы, которое должно было стать ее первым концертом в Украине за длительное время, приняли окончательное решение о скандальном благотворительном ивенте.

Об этом в своем Instagram сообщило руководство одного из самых больших развлекательных комплексов столицы.

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Выступление Светланы Лободы, которое было запланировано на 25 августа, отменено. По словам руководства комплекса, это решение они приняли совместно с менеджментом певицы, которую далеко не все в обществе воспринимают как искреннюю украинку.

"Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеливание репутации артиста. Тем не менее мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство. Значительное количество билетов уже было приобретено. Средства за них будут возвращены", — сообщили в комплексе.

Одним из первых на эту новость отреагировал активист Сергей Стерненко, который был среди выступавших против выступления Лободы на левом берегу Киева.

Комментарии украинцев об отмененном концерте Лободы в Киеве. Скриншот: Instagram/osocor.residence

По мнению некоторых музыкальных критиков, благотворительный концерт Лободы в Киеве мог быть проверкой продюсерами настроений общества. Впрочем, оказалось, что большинство украинцев не готовы идти на концерт Светланы, которая до самого начала полномасштабной войны находилась в России.

Организаторы так и не состоявшегося концерта сообщили: они будут искать другие способы и пути, чтобы отстроить ЛОР-отделение национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдиет". Оно находится в плохом состоянии. Больница вышла с запросом в общество с потребностью в ремонте. Стоимость работ — 250 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали, что в Берлине (Германия) отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском. Также мы рассказывали, что, по мнению певца Влада Дарвина, делать с "хорошими россиянами" и какой украинский шоу-бизнес сейчас.