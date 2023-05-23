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Организаторы концерта Лободы в Киеве прокомментировали скандал вокруг события

23 мая 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Организаторы концерта Лободы в Киеве прокомментировали скандал вокруг события
Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Один из самых больших развлекательных комплексов столицы прокомментировал свое решение организовать благотворительный концерт певицы Светланы Лободы 25 августа. Ее первое выступление в Украине за длительное время вызвало возмущение среди многих украинцев.

Объяснение от организаторов появилось на их странице в Instagram.

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Почему пригласили Лободу

За словами руководства комплекса, они всегда тщательно подходят к выбору артистов, участвующих в их благотворительных мероприятиях. Все артисты, приглашаемые выступить на сцене, должны иметь четкую проукраинскую позицию и соответствовать определенным критериям. Светлана Лобода под них подпадает, утверждают в комплексе.

"С начала полномасштабного вторжения Светлана Лобода заняла четкую проукраинскую позицию и неоднократно осуждала вторжение России в Украину. Из разных источников публичной и личной информации наша команда оперирует полным перечнем документальных доказательств благотворительной и общественной деятельности Светланы Лободы в поддержку Украины с начала полномасштабной войны", — объяснили организаторы.

Скандал с благотворительностью

Накануне свое возмущение по поводу запланированного концерта Лободы выразил защитник Украины в рядах ВСУ, рэпер Александр Ярмак. На его сториз отреагировало руководство национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдит", указанное в афише. Оно отметил, что об инициативе развлекательного комплекса и одного из благотворительных фондов даже не знали. И там больше не согласовывали артиста.

Афиша концерта Светланы Лободы в Киеве. Скриншот: Instagram/osocor.residence

Организаторы концерта Лободы объяснили и этот кейс.

"Мы никогда не утверждаем с НДСЛ "Охматдит" артистов и афиши. Средства на закрытие их потребностей по фиксированной процедуре передаем через благотворительный фонд "Добро", который является автором проекта по реконструкции ЛОР-отделения в НДСЛ "Охматдит". Сегодня ЛОР-отделение Охматдита находится в ужасном состоянии. Больница вышла с запросом к обществу с потребностью в ремонте. Стоимость работ — 250 тысяч долларов. Наша задача — объединять тех, кто готов стать одним фронтом против врага", — сообщили в развлекательном центре.

Напомним, ранее мы писали, что Лобода рассказала о пропутинском певце Филиппе Киркорове и звонках от российских властей. Также мы писали, что в Берлине (Германия) отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском.

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