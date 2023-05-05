Илона Гвоздева пожаловалась на плохое самочувствие – что с ней

Украинская танцовщица Илона Гвоздева в программе "Завтрак с 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский хореограф и танцовщица, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева в последнее время довольно часто жалуется на проблемы со здоровьем. На этот раз популярная танцовщица рассказала о том, что у нее плохо с самочувствием по неизвестной причине.

Об этом Илона Гвоздева сообщила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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В последнее время Илона Гвоздева постоянно жалуется на состояние здоровья, а именно на его ухудшение. Сначала украинская танцовщица болела простудой, потом она страдала от аллергии, а теперь у нее появились другие проблемы со здоровьем.

По словам участницы и победительницы популярного танцевального проекта, ей пришлось сдать большое количество различных тестов, чтобы выяснить, что не так с ее здоровьем. Ей пришлось несколько раз сдавать тест на коронавирус и разные заболевания.

Stories Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

"Слушайте, я уже за последние месяцы делаю четвертый раз тест на ковод. Разные тесты у меня были, и на ковод, и также на грипп. На все, что только можно проверить. По всем тестам получается отрицательно, я будто здорова. Но по моему стану так не скажешь", – утверждала украинская танцовщица Илона Гвоздева.

Также женщина рассказала, что у нее постоянно першит горло, ей тяжело дышать, и она не может никак откашливаться. Кроме того, Илона Гвоздева заявила, что она очень слаба из-за своего состояния здоровья.

Stories Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

"Не знаю что это. Возможно, это атмосфера, какое-то загрязнение, воздух и еще что-то. Все оно наложилось в организме и вызвало все эти симптомы. Может, мой организм просто уже устал и дает мне какие-то знаки? Вывод один – мне нужно солнышко и морской воздух", – отметила известная танцовщица.

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