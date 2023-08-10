Осадча дорікнула зірковим колегам через скандал навколо депіляції жінок

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Чимало знаменитостей прокоментували скандал про висловлювання шоумена Володимира Остапчука, репера Олексія Завгороднього (Позитив) та блогера Богдана Шелудяка (Буше) щодо ідеалу жіночої краси. Зокрема, на думку зіркової трійці без депіляції неможливо бути 10 з 10. Телеведуча Катерина Осадча відреагувала на активне обговорення знаменитостями цього кейсу у своїх соцмережах.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram ведучої.

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Відповідь Осадчої

Катерина зазначила, що не розуміє, чому її колеги по шоу-бізнесу жваво коментують висловлювання зіркової трійці щодо, зокрема, наявності волосся на тілі жінок.

"Я щось пропустила? І війна вже закінчилась, і дітей повернули, і полонені вдома, всі з житлом і здорові, і все в нас так круто, і не має більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно", — зазначила Катерина Осадча.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Висловлювання Остапчука, Позитива та Шелудяка прокоментували шоувумен Маша Єфросиніна. блогер Олексій Дурнєв, співак Володимир Дантес, реперка alyona alyona, співачка KRUTЬ та інші знаменитості.

Раніше ми писали, що молода дружина Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська звинуватила Єфросиніну в нещирості. Також ми розповідали, як відреагував на скандал сам Остапчук.