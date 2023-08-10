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Осадчая упрекнула звездных коллег из-за скандала вокруг депиляции женщин

10 августа 2023 08:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Осадчая упрекнула звездных коллег из-за скандала вокруг депиляции женщин
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многие знаменитости прокомментировали скандал о высказывании шоумена Владимира Остапчука, рэпера Алексея Завгороднего (Позитив) и блогера Богдана Шелудяка (Буше) относительно идеала женской красоты. В частности, по мнению звездной троицы, без депиляции невозможно быть 10 из 10. Телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на активное обсуждение знаменитостями этого кейса в своих соцсетях.

Соответствующая сториз появилась в Instagram ведущей.

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Ответ Осадчей

Екатерина отметила, что не понимает, почему ее коллеги по шоу-бизнесу активно комментируют высказывание звездной троицы относительно, в частности, наличия волос на теле женщин.

"Я что-то пропустила? И война уже закончилась, и детей вернули, и пленные дома, все с жильем и здоровы, и все у нас так круто, и нет больше проблем и важных тем, кроме бритья? Ну серьезно", — отметила Екатерина Осадчая.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Высказывания Остапчука, Позитива и Шелудяка прокомментировали шоувумен Маша Ефросинина. блогер Алексей Дурнев, певец Владимир Дантес, рэперша alyona alyona, певица KRUTЬ и другие знаменитости.

Ранее мы писали, что молодая жена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская обвинила Ефросинину в неискренности. Также мы рассказывали, как отреагировал на скандал сам Остапчук.

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