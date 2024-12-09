Катерина Осадча без макіяжу — ведуча поділилася своїм чесним фото

Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча не соромиться показати свою природну красу. Знаменитість продемонструвала, який вигляд має до та після макіяжу.

Фото ведуча поділилася в Instagram.

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Катерина Осадча до та після макіяжу

41-річна телеведуча часто показується у своїх соцмережах та на публіці без яскравого мейкапу, однак для особливих подій зірка все ж таки довіряє свою красу професіоналам.

Так, Осадча взяла участь у благодійному заході, де мала виступити із промовою перед глядачами.

Під час підготовки до виступу зірка поділилася чесним фото, на якому показала своє обличчя без жодної краплі декоративної косметики та фільтрів.

Катерина Осадча без макіяжу. Фото: instagram.com/kosadcha

А вже після Катерина опублікувала світлину із вже готовий образом — ведучій зробили виразний макіяж та уклали волосся.

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha

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